MotoGP: Suzuki veut partir fin 2022

Dans un communiqué ce jeudi, Suzuki a annoncé sa volonté de quitter la Moto GP à l'issue de la saison en cours. Le constructeur japonais est en proie à des difficultés économiques.

Une page va se tourner en Moto GP. Le constructeur japonais Suzuki a confirmé jeudi être en discussions avec le promoteur du championnat du monde (Dorna) pour quitter la discipline à la fin de l'année. L'écurie s'était initialement engagée dans la catégorie reine jusqu'en 2026.

La situation économique est en cause

L'annonce est intervenue en marge du Grand Prix de France, septième course de la saison, qui doit se tenir ce week-end. "Malheureusement, la situation économique actuelle et la nécessité de concentrer ses efforts sur les grands changements auxquels le monde de l'industrie motorisée est confronté ces dernières années obligent Suzuki à transférer ses coûts et ses ressources humaines vers le développement de nouvelles technologies", est-il écrit dans un communiqué.

Les Espagnols Joan Mir et Alex Rins sont les deux pilotes titulaires cette saison de Suzuki et vont donc devoir retrouver une place parmi l'élite en 2023. Selon Motorsport, Mir se serait rapproché de l'équipe Honda, pour devenir le coéquipier de Marc Marquez, reprenant la place de Pol Espargaro.

Suzuki pourrait payer des pénalités pour se retirer plus tôt que prévu du circuit Moto GP. De son côté, Dorna a précisé ces derniers temps que des constructeurs seraient intéressés par une entrée dans le paddock. Des bouleversements s'annoncent donc pour la grille de Moto GP.