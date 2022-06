MotoGP: Fabio Quartararo prolonge chez Yamaha jusqu’en 2024

Champion du monde en titre de Moto GP, Fabio Quartararo continue son aventure entamée en 2021 avec Yamaha. Malgré les soucis de puissance de l’écurie japonaise cette saison, le Niçois a fait le choix de la continuité en prolongeant jusqu’en 2024.

Le champion du monde en titre de Moto GP, le Français Fabio Quartararo, a prolongé de deux saisons jusqu'à fin 2024 avec Yamaha, a annoncé jeudi la marque japonaise.

Après avoir fait ses classes avec l'écurie satellite Yamaha-SRT, le Niçois de 23 ans avait intégré en 2021 l'équipe officielle du constructeur japonais, où il a remplacé la légende Valentino Rossi et remporté le titre. "Yamaha a cru en moi dès le début, et c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Mais ceci étant dit, ce nouvel accord était une décision importante. Je suis à un moment important de ma carrière, donc j'ai pris un peu plus de temps pour prendre cette décision afin d'être sûr", a déclaré le pilote, cité dans un communiqué de son équipe, en marge du GP de Catalogne disputé ce week-end.

Partir ou rester au sein de la firme nippone, rien n'était sûr pour Quartararo qui avait indiqué plus tôt dans l'année "bien étudier le marché" pour la saison prochaine. Le Français a notamment régulièrement rappelé ces derniers mois que sa Yamaha souffre d'un déficit de vitesse criant en ligne droite, et en avait appelé à son équipe pour rectifier le tir. "Je pousse énormément Yamaha pour avoir des évolutions, pour essayer d'être au niveau des autres, parce que là on est un petit peu en arrière", avait-il expliqué à l'AFP début avril. "Avec Fabio, nous savons qu'il donnera toujours le meilleur de lui-même, et nous lui avons assuré que Yamaha fera de même et que nous investirons dans les développements futurs pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour les titres de champion du monde MotoGP dans les années à venir", a promis jeudi le constructeur.

Actuellement leader du championnat des pilotes, Fabio Quartararo se rendra ce week-end à Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne, où il aura l’occasion de creuser l’écart avec Aleix Espargaro, son dauphin.