Moto GP: deuxième derrière Bagnaia, Quartararo devient seul leader du championnat

Francesco Bagnaia a dominé de bout en bout le Grand Prix d'Espagne ce dimanche, sixième manche de la saison de Moto GP, pour s'imposer devant Fabio Quartararo. Le champion du monde en titre récupère seul la tête du classement des pilotes.

Fabio Quartararo n’a pas réussi à trouver la faille. Parti en première ligne, en deuxième position, le Français a finalement conservé cette place ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, sur le circuit de Jerez. Le pilote Yamaha a terminé derrière Francesco Bagnaia (Ducati), poleman hier et vainqueur après une démonstration de 25 tours.

Malgré tout, Fabio Quartararo réalise la bonne opération en vue du championnat du monde des pilotes, se trouvant désormais seul leader avec 89 points après six Grands Prix disputés. Et il aura l’occasion de faire fructifier son avance au Circuit Bugatti le 15 mai prochain, pour le Grand Prix de France, devant son public.

L'abandon de Zarco

Victorieux du Grand Prix du Portugal la semaine dernière, Fabio Quartararo n’avait pas grand-chose à faire face à Bagnaia, solide leader qui n'a commis aucune faute. De manière générale, la piste a offert peu de mouvement. Parti en sixième position, Johann Zarco a lui connu la chute à 16 tours de l’arrivée, connaissant une contre-performance après sa deuxième place au Portugal.

Aleix Espargaró complète le podium du jour, après une attaque sur Marc Marquez et Jack Miller à quatre tours de l'arrivée. Le pilote d'Aprilia est désormais à sept points de Quartararo au championnat du monde des pilotes. Álex Rins (Suzuki), co-leader au championnat avant la course, a perdu du terrain, terminant seulement 19e et ne rentrant donc pas dans les points, se retrouvant désormais à 20 unités de Quartararo.