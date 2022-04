MotoGP (Espagne): Quartararo partira en première ligne derrière Bagnaia, Zarco 6e des qualifs

Fabio Quartararo, leader du championnat du monde de MotoGP, a signé ce samedi le deuxième temps des qualifications du Grand Prix d'Espagne, qui se tient à Jérez. Francesco Bagnaia s'est emparé de la pole position. Johann Zarco partira 6e, en deuxième ligne.

"Pecco", déjà le plus rapide lors des essais, était intouchable. Fabio Quartararo (Yamaha) a dû se contenter samedi du deuxième temps des qualifications du Grand Prix d'Espagne de MotoGP, qui se déroule à Jérez. Le tenant du titre français, leader de l'actuel championnat du monde, a bouclé son meilleur tour en 1:36.623, soit à près d'une demi-seconde du poleman Francesco Bagnaia.

L'Italien de l'écurie Ducati a signé un chrono en 1:36.170, ce qui lui permet à la fois de s'élancer en tête pour la première fois de la saison, mais aussi d'améliorer le record du circuit (qu'il avait déjà battu lors des essais). Le départ de la course, sixième manche de l'année, est prévu dimanche à 14h.

La première ligne est complétée par l'un des régionaux de l'étape, Aleix Espargaro (Aprilia). Johann Zarco (Ducati) a signé le 6e temps des qualifications (1:37.220), derrière Marc Marquez (Honda) et Jack Miller (Ducati).

"On se satisfait de cette deuxième position"

Même s'il est quelque peu distancé, Quartararo est confiant pour la course. "Mission remplie, mais je n'avais pas prévu d'être en première ligne à une demi-seconde du premier, a-t-il confié sur Canal+. Mais ça va, on se satisfait de cette deuxième position. Le rythme qu'on a eu en FP4 (quatrième séance d'essais, ndlr), c'est le plus important. Sincèrement, je ne sais pas où il nous manque autant sur un tour de qualif'. Ce n'est pas grave. (...) Le plus important, c'est dimanche, c'est là où on donne des points. On va rester tranquille, on sait où attaquer".

Après son succès à Portimão (Portugal), Fabio Quartararo aborde ce week-end avec une confiance retrouvée et l'ambition de prendre de l'avance dans un championnat plus ouvert que jamais avec quatre vainqueurs lors des cinq premières courses de la saison. Il a d'autant plus une carte à jouer: Alex Rins, à égalité de points (69) avec lui au classement, ne s'est pas extrait de la première séance des qualifications.

Le circuit Angel Nieto, situé dans une petite vallée du sud-ouest andalou près de Jerez de la Frontera, est long de 4,4 kilomètres. La plus longue ligne droite mesure 607 mètres, un moindre mal pour Quartararo et sa Yamaha en manque chronique de vitesse de pointe.