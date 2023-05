MotoGP (France): les images folles de Bagnaia et Vinales qui en viennent aux mains après une chute lors du Grand Prix de France

Leader du championnat du monde de MotoGP, Francesco Bagnaia a connu la chute dimanche lors du Grand Prix de France. L'Italien s'est retrouvé à terre après un accrochage avec Maverick Vinales. Les deux hommes se sont vivement bousculés à l'issue de l'accident.

De la tension au Grand Prix de France. Dimanche, à l'occasion de la cinquième manche de la saison de MotoGP, Francesco Bagnaia et Maverick Vinales se sont vivement expliqués après un accrochage au cours duquel les deux hommes ont chuté, à 23 tours de l'arrivée.

Des coups ont été échangés

Au moment des faits, Francesco Bagnaia se trouvait en troisième position et dans une courbe, Maverick Vinales a tenté de le dépasser. Lorsqu'il a repris l'équilibre de sa moto, l'Espagnol a percuté l'Italien, qui a terminé sa course dans un bac à gravier. Le pilote Aprilia n'a pas pu éviter la chute non plus, avec sa moto qui a fini dans le mur. Dans le même tour, Luca Marini et Alex Marquez ont aussi connu la chute après un accrochage.

Maverick Vinales n'a pas perdu de temps et est rapidement venu s'expliquer avec Bagnaia, leader du championnat du monde avant ce rendez-vous au Mans. Quelques coups/poussettes ont été échangés entre les deux hommes et deux agents ont tenté, tant bien que mal, de les séparer. L'Espagnol semble avoir reproché au pilote Ducati d'avoir tenté de lui faire l'extérieur.

Samedi, Francesco Bagnaia avait signé la pole position puis avait pris la troisième place du sprint. De son côté, Maverick Vinales s'était élancé en sixième position ce dimanche, tout en ayant terminé neuvième du sprint. Les deux hommes ont finalement abandonné et ne marqueront donc aucun point supplémentaire lors de ce week-end au Mans.