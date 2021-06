MotoGP, GP des Pays-Bas en direct: Quartararo, quelle démonstration!

Magnifique Quartararo ! Souverain et très rapidement en tête de la course, le Français de chez Yamaha (22 ans) remporte le Grand Prix des Pays-Bas devant les Espagnols Vinales et Mir. Johan Zarco termine 4eme, au pied du podium. Quartararo signe sa 4eme victoire de la saison, et consolide sa première place au championnat du monde de MotoGP.