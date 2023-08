MotoGP (Grande-Bretagne): Quartararo dernier des qualifications, la pole pour Bezzecchi

L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a décroché ce samedi la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison de MotoGP, sur le tracé détrempé de Silverstone. Johann Zarco partira 9e, tandis que Fabio Quartararo a signé... le plus mauvais temps des qualifs.

Un Italien qui rit, des Français qui galèrent. Surtout un. Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a décroché ce samedi la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison de MotoGP, sur le tracé détrempé de Silverstone.

Bezzecchi, qui signe la troisième pole de sa carrière - la deuxième de rang après sa performance aux Pays-Bas fin juin - partira devant l'Australien Jack Miller (KTM) et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) sur la grille de départ de la course sprint samedi (16h), et dimanche sur celle du Grand Prix (14h).

Une triste première pour Quartararo

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat partira de la deuxième ligne, en 4e position, tandis que le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), s'élancera 9e.

Très loin derrière, Fabio Quartararo partira 22e et dernier du sprint et du GP, après avoir signé le moins bon temps des qualifications plus tôt dans la matinée. Le champion du monde 2021, en difficulté au guidon de sa Yamaha, signe en Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison, son pire résultat en qualifications depuis ses débuts en MotoGP, en 2019.