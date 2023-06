MotoGP (Pays-Bas): Bezzecchi en pole position, du mieux pour Quartararo

L'Italien Marco Bezzechi décroche la pole position du Grand Prix de Pays-Bas de MotoGP. Quatrième, Fabio Quartararo a réalisé sa meilleure séance de qualification cette saison. Ça a été plus compliqué pour Johann Zarco qui a débutera le GP depuis la 8e place.

En difficulté depuis le début de la saison, Fabio Quartararo (Yamaha), qui a mal commencé sa semaine en se blessant à la cheville, a réalisé une belle séance de qualification ce samedi. Aux Pays-Bas, le Français a effectué une bonne performance, et décroché la 4e position. Son meilleur classement durant les qualifs cette saison.

La matinée a été plus compliquée pour son compatriote Johann Zarco (Ducati). Obligé de participer à la Q1, le Français a passé cette étape avec brio, mais n'a pas pu faire mieux qu'une 8e place durant la Q2. Hors Français, la pole position revient à l'Italien Marco Bezzecchi qui a devancé Francesco Bagnaia, actuel leader du championnat, et champion du monde en titre.

La tuile pour Marquez

Preuve que c'était la journée des Italiens, Luca Marini a pris la 3e place, et s'élancera donc lui aussi en première ligne de la course sprint ce samedi après-midi, et du Grand Prix de dimanche. En revanche, les galères continuent pour Marc Marquez.

Durant la Q1, l'Espagnol a été contraint d'abandonner à cause d'une chute causée par un manque d'inattention. Alors qu'il regardait ailleurs, le pilote d'Honda a percuté la moto de Bastianini. Ce dernier a tout de même pu continuer la séance. Déjà la semaine dernière en Allemagne, Marquez avait chuté, et entrainé Zarco avec lui. Une chute impressionnante ayant conduit à une joute verbale musclée entre les deux pilotes.

Grille de départ:



Première ligne



1. Marco Bezzecchi (VR46), 2. Francesco Bagnaia (Ducati), 3. Luca Marini (VR46)



Deuxième ligne



4. Fabio Quartararo (Yamaha), 5. Brad Binder (KTM), 6. Aleix Espargaro (Aprilia)



Troisième ligne



7. Maverick Vinales (Aprilia), 8. Johann Zarco (Ducati Pramac), 9. Alex Marquez (Gresini)



Quatrième ligne



10. Jorge Martin (Ducati Pramac), 11. Miguel Oliveira (RNF Aprilia), 12. Jack Miller (KTM)



Cinquième ligne



13. Fabio Di Giannantonio (Gresini), 14. Takaaki Nakagami (LCR Honda), 15. Franco Morbidelli (Yamaha)



Sixième ligne



16. Raul Fernandez (RNF Aprilia), 17. Marc Marquez (Honda), 18. Enea Bastianini (Ducati)



Septième ligne



19. Lorenzo Savadori (Aprilia), 20. Stefan Bradl (LCR Honda), 21. Augusto Fernandez (Gas-Gas Tech 3)



Dernière ligne



22. Iker Lecuona (Honda), 13. Jonas Folger (Gas-Gas Tech 3).