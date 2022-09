MotoGP: "Je suis vraiment désolé", les excuses de Marquez pour la chute de Quartararo

Ayant chuté dès le début du MotoGP en Espagne, Fabio Quartararo a dû se résoudre à abandonner la course. Impliqué dans la chute du Français, Marc Marquez a présenté des excuses au pilote de Yamaha.

Fabio Quartararo n’est décidément pas chanceux depuis quelques jours. Distancé lors du dernier Grand Prix de Saint-Marin où il avait fini à la 5e place, le dernier champion du monde de MotoGP espérait offrir une belle performance à Aragon en Espagne. Mais dès le premier tour, le Français est contraint d’abandonner suite à une grosse chute.

Impliqué dans cette chute, Marc Marquez, qui a dû lui aussi abandonner, a tenu à s’excuser auprès de son homologue, dans des propos retranscrits par Marca: "Je suis vraiment désolé, j’espère qu’ils vont bien tous les deux (Nakagami tombé lui aussi). Je me sens beaucoup plus mal par rapport à Fabio parce qu’il joue pour le championnat du monde et je sais ce que c’est de perdre une course à cause d’un contact avec un coureur." Avec ces déboires, Enea Bastianini est parvenu à gagner le Grand Prix.

Quartararo: "C’est douloureux de faire zéro point"

Auprès de L’Equipe, le Français a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Même s’il reste conscient que ce genre d’accident peut arriver durant une course, le champion du monde reste tout de même un peu déçu du scénario final: "C'est un incident de course, il n'y a rien à ajouter (…) Ça ne sert à rien de penser au championnat, les autres font leur course et on verra pour la suite. Mais c'est douloureux de faire zéro point."

De son côté, Marquez a partagé son soulagement de voir son homologue prendre cet accident comme un incident pouvant arriver: "Je suis heureux que Fabio l’ait compris comme ça, parce qu’il n’y a pas d’autre façon de le comprendre." Le résultat final reste amer pour Quartararo. Avec sa deuxième place du jour, le principal concurrent du Français, à savoir Francesco Bagnaia s’approche du champion du monde au classement. Seulement dix points les séparent désormais. La lutte reprendra dimanche prochain au Japon.