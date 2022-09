Moto GP, GP d'Aragon: Fabio Quartararo donne de ses nouvelles après sa grosse chute

Victime d'une chute dès le premier tour du Grand Prix d'Aragon ce dimanche, Fabio Quartararo s'est montré rassurant. En partie brûlé, le Français estime qu'il "s'en sort bien" malgré tout.

Fabio Quartararo a perdu gros en vue d'un deuxième titre de champion du monde de Moto GP. Ce dimanche, le Français a abandonné lors du Grand Prix d'Aragon, après une chute dans le premier tour. Si Enea Bastianini s'est imposé, Francesco Bagnaia a pris la deuxième place, revenant à dix points de Quartararo au classement.

"Je ne me rappelle plus très bien de l'accident"

Après sa chute, Fabio Quartararo a été aperçu avec des plaques rouges sur le torse. Il a effectué de premiers examens à la clinique mobile du paddock. "Ça va. J'ai mal, ça me brûle mais c'est comme ça. Pour une fois qu'on avait le rythme pour se battre pour un bon résultat ici, on n'a pas pu le faire malheureusement, a commenté le champion du monde en titre, dans des propos rapportés par L'Equipe. Je ne me rappelle plus très bien de l'accident, je crois que beaucoup de pilotes ont fait des erreurs et sont partis large. Marc (Marquez) a tourné, il a glissé et j'ai tapé dans l'arrière de sa moto. Ça s'est arrêté très tôt."

Parti en sixième position, Fabio Quartararo a percuté l'arrière de la moto de Marc Marquez, de retour à la compétition après trois mois d'absence en raison d'une opération du bras. "La combinaison s'est ouverte et j'ai râpé sur le sol. C'est un incident de course, il n'y a rien à ajouter. Il y a toujours un peu de positif et vu la chute, étant donné qu'il n'y a que des brûlures et un peu de douleur à une jambe, on s'en sort bien, a complété Quartararo. Ça ne sert à rien de penser au championnat, les autres font leur course et on verra pour la suite. Mais c'est douloureux de faire zéro point."

Fabio Quartararo a également chuté sur le scooter le transportant hors du circuit. Le prochain rendez-vous aura lieu dimanche prochain, au Japon. La saison se terminera le 6 novembre prochain à Valence. A cinq Grands Prix du terme, le pilote Yamaha a toujours l'avantage mais a grillé un joker ce dimanche.