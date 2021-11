MotoGP: Bagnaia vainqueur, chute et abandon pour Quartararo

Une grosse chute d'Oliveira et Lecuona provoque l'arrêt de la course et un drapeau rouge. Si Miguel Oliveira semble aller bien malgré le choc, la course ne reprendra pas.

Avec les 3/4 de ce GP d'Algarve disputés, Francesco Bagnaia est déclaré vainqueur devant Joan Mir et Alex Marquez. Johann Zarco termine 5e et est assuré de rester le premier pilote indépendant du classement général. Du côté des constructeurs, le succès de Bagnaia offre le titre mondial à Ducati.