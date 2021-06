MotoGP, GP de Catalogne en direct: Quartararo prend une pénalité pour sa combinaison ouverte

Le Portugais Miguel Oliveira a remporté le Grand Prix de Catalogne, 7eme manche du championnat du monde de MotoGP. A l'issue d'une course folle, le Français Johann Zarco a terminé 2e devant l'Australien Jack Miller. Victime d'un problème de combinaison en fin de course, Fabio Quartararo a été pénalisé et termine au pied du podium (4e). Il reste néanmoins en tête du championnat du monde.

MotoGP: Quartararo prend une pénalité pour sa combinaison ouverte Contraint de finir le GP de Catalogne avec une combinaison ouverte au niveau du torse, Fabio Quartararo a écopé d'une pénalité de la part des stewards, "pour avoir roulé sans sa combinaison en cuir correctement attachée et sans le plastron requis". Le Français perd 3 secondes et recule donc de la 4e à la 6e place. Il avait déjà été sanctionné de 3 secondes pour avoir franchi les limites de la piste, durant la course. Fabio Quartararo garde la tête du championnat du monde avec 14 points d'avance sur son compatriote Johann Zarco.



Le classement du GP de Catalogne 1-Oliveira

2-Zarco

3-Miller

4-Quartararo (pénalisé)

5-Mir



24/24 : victoire de Oliveira, Zarco 2e, Quartararo pénalisé Le Portugais Miguel Oliveira (KTM) remporte le Grand Prix de Catalogne devant le Français Johann Zarco. Quartararo qui a perdu sa protection termine à la 4eme place après avoir écopé d'une pénalité de 3''. Le Niçois reste néanmoins en tête du championnat du monde devant son compatriote Zarco qui réalise la belle affaire de ce dimanche.



22/24 : Zarco dépasse Quartararo qui a un problème de combinaison ! Quel festival de Johann Zarco qui se joue de Quartararo pour prendre la 2e place. Le Niçois a perdu sa protection sur son torse, sa combinaison est ouverte, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui.



21/24 : le top 5 1-Oliveira

2-Quartararo

3-Zarco

4-Miller

5-Mir



20/24: Quartararo peut toujours croire à la victoire Le Français n'est qu'à 0''4 de Oliveira. A 4 tours de l'arrivée, lui et Zarco sont sur le podium provisoire.



18/24 : abandon pour Lecuona C'est aussi terminé pour le pilote espagnol, victime d'une chute.



17/24 : chute de Rossi C'est terminé pour la légende italienne qui est à son tour victime du virage numéro 6 où il a chuté comme Marquez et Espargaro avant lui.



15/24 : Quartararo et Zarco dans le top 5 provisoire 1-Oliveira

2-Quartararo

3-Zarco

4-Mir

5-Miller



14/24 : Oliviera reprend la tête Le Portugais a réussi à reprendre les commandes de la course en dépassant le Français Quartararo. Zarco a gagné une place et est désormais 4e.



12/24 : le top 5 à mi-course 1-Quartararo

2-Oliveira

3-Mir

4-Miller

5-Zarco



12/24 : Quartararo aux commandes ! Le Français est en tête, il vient de dépasser magistralement Oliveira, moins rapide que le pilote Yamaha.



12/24 : abandon d'Espargaro L'Espagnol est victime d'une chute au virage n°10.



9/24 : Quartararo de plus en plus menaçant Le pilote Yamaha est plus rapide, il a gratté du temps sur Oliveira. Il n'est plus qu'à 0''3 du Portugais, leader menacé.



8/24 : chute et abandon de Marquez Marc Marquez chute dans le virage n°10. C'est fini pour le champion espagnol, très énervé.



7/24 : Quartararo 2eme ! Le Français remonte et dépose Joan Mir pour prendre la 2e place. Il est à un peu plus d'une seconde du leader, le Portugais Oliveira.



5/24 : chute d'Espargaro, ça va mieux pour les Français L'Espagnol chute dans le virage n°5. Zarco double Marc Marquez et reprend la 5e place. Quartararo est 3e, les pilotes français sont mieux.



4/24 : le top 5 1-Oliveira

2-Miller

3-Espargaro

4-Mir

5-Quartararo



2/24 : Oliveira est chaud Le Portugais Miguel Oliveira qui a réalisé un départ canon a chipé la 1ere place de la course à Miller. Mir est 3e devant Quartararo. Meilleur chrono en course pour Bagnaia (10e).



1/24 : Miller aux commandes Départ canon de l'Australien Miller qui prend la tête de la course. Oliveira a aussi frappé fort et s'installe en 2e position. Quartarara est 3e. Zarco est 6e.



C'est parti pour le tour de formation Le départ de la course est imminent. Il y a 19.000 spectateurs dans les tribunes.



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct le Grand Prix de Catalogne, ce dimanche près de Barcelone. Fabio Quartararo sur sa Yamaha partira en pole position pour cette 7eme manche du championnat du monde de MotoGP. Leader du classement général, le pilote français visera une 4eme victoire, la 2eme de rang après son succès il y a une semaine en Italie. Son compatriote tricolore Johann Zarco s'élancera en 3eme position sur la grille de départ. 24 tours sont au programme sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Départ à 13h.