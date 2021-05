MotoGP: Miller triomphe en Espagne, Quartararo s’écroule et perd la tête du championnat

Jack Miller a remporté la victoire au Grand Prix d'Espagne, 4eme manche du championnat du monde de MotoGP, ce dimanche à Jerez. L'Australien de chez Ducati a devancé son équipier Francesco Bagnaia et Franco Morbidelli (Yamaha-SRT). Le Français Fabio Quartararo, longtemps en tête, s'est écroulé en fin de course, touché au bras droit. Il termine à la 13eme place et perd pour deux points la tête du championnat du monde aux dépens de Bagnaia.

On ne s'est pas ennuyé une seule seconde ce dimanche sur le circuit Angel Nieto de Jerez. Jack Miller a brillamment remporté le Grand Prix d'Espagne, 4eme manche du championnat du monde de MotoGP. L'Autralien de chez Ducati s'est imposé devant son équipier Francesco Bagnaia. L'Italien Franco Morbidelli complète le podium. Pour Jack Miller, 26 ans, c'est la 2e victoire en catégorie reine, la première depuis celle en 2016 aux Pays-Bas. Si l'Australien n'a pas volé sa victoire, il a profité de l'incroyable effondrement du Français Fabio Quartararo. Après un départ moyen, celui qui avait dominé les essais et était parti en pole position avait pourtant repris logiquement les commandes de la course.

Quartararo quatouché au bras ?

Souverain, il semblait se diriger tranquillement vers une 3eme victoire de rang. Oui mais voilà, au 16eme tour (sur 25), le pilote Yamaha a perdu de la vitesse au point que Miller, puis tous ses poursuivants l'ont dépassé. Au final, le Niçois termine à une terrible 13eme place loin, très loin de Miller. Alors qu'on pensait à un problème de pneumatiques pour expliquer cette défaillance, il semble que Quartararo se soit en fait effrondré à cause d'une blessure. Juste après la course, on l'a ainsi vu torse nu avec une poche de glace sur l'avant-bras droit.

Le Français perd pour deux points le leadership au championnat du monde désormais dominé par Bagnaia, 2eme ce dimanche en Espagne. Notons enfin la 8eme place du Français Johann Zarco. Prochain rendez-vous en MotoGP, le 16 mai à l'occasion du Grand Prix de France au Mans.