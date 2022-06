Moto GP (Pays-Bas): journée catastrophique pour Quartararo, la victoire pour Bagnaia

Profitant de la double chute de Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia s'est imposé ce dimanche lors du GP des Pays-Bas. Au classement général, la bonne opération est pour Aleix Espargaro, qui a repris quelques points au Français.

Une journée noire pour Fabio Quartararo. Parti en deuxième position sur la grille de départ, le champion du monde de MotoGP est tombé deux fois sur le circuit d'Assen ce dimanche et n'a pas pu terminer la course. Il ne déplore aucune blessure après ces chutes. Ce coup du sort est une aubaine pour Francesco Bagnaia (Ducati), qui a facilement remporté le 11e GP de la saison, devant le surprenant Marco Bezzecchi (Ducati) et Maverick Viñales (Aprilia). L'autre belle opération est pour Aleix Espargaro (Aprilia), le rival numéro un de Fabio Quartararo pour le classement général.

>> Revivez le GP des Pays-Bas

Mauvaise journée aussi pour Zarco

Freiné par Quartararo sur sa première chute, Aleix Espargaro est parti de très loin (14e) et a entamé une incroyable remontée pour tenter de grapiller quelques points. Après un ultime coup dans le dernier virage, l'Espagnol a finalement doublé Binder et Miller pour accrocher la 4e place, et reprendre 13 points au pilote Yamaha (172 contre 151 points). Malgré sa déception et son abandon, le Français a d'ailleurs pris son temps pour aller s'excuser auprès de son rival après l'arrivée.

"J'ai fait une erreur de débutant, j'ai voulu trop pousser dès le début. C'était une erreur bête. Je suis allé m'excuser car le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui (Espargaro), étant donné le rythme qu'il avait. Je voulais repartir pour essayer de marquer quelques points. En repartant, j'ai vu que quelque chose n'allait pas mais on verra ce qu'il se dit. On a fait une erreur sur ce circuit mais le potentiel est là", a commenté Quartararo au micro de Canal+.

La journée a également été noire pour Johann Zarco, seulement 13e à l'arrivée après une 7e place sur la grille. À mi-championnat, le pilote Ducati reste troisième au classement général (114 pts). Place désormais aux vacances, puisque le prochain Grand Prix aura lieu à Silverstone, le 7 août.