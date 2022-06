Moto GP (Pays-Bas): la chute impressionnante de Quartararo, contraint à l'abandon

Fabio Quartararo a connu l'abandon ce dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas, après avoir connu une impressionnante chute dans le 11e tour. Le Français ne déplore toutefois aucune blessure sérieuse.

Par deux fois, Fabio Quartararo est tombé. Actuel leader du championnat du monde de Moto GP, le Français a finalement abandonné à la mi-course ce dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas à l'issue de sa deuxième chute, où il a effectué un soleil. Il était déjà allé à terre dans le cinquième tour.

Après avoir tenté de dépasser Aleix Espargaró, Fabio Quartararo est tombé, partant dans les graviers. Reparti en dernière position, il s'est rendu aux stands dans le dixième tour. Restant finalement en course, un peu à la surprise générale, Fabio Quartararo s'est déséquilibré rapidement dans le même virage quelques tours plus. Le pilote Yamaha n'est pas apparu touché physiquement après cette chute et a pu regagner son paddock à pied.

Quartararo restera leader du championnat

Parti en deuxième position sur la grille de départ, Fabio Quartararo avait mal démarré sa course, vite doublé par Espargaro. L'Espagnol, touché par son adversaire, n'a pas chuté au cinquième tour mais a alors dégringolé à la 14e place, là où Francesco Bagnaia menait la course.

Quartararo, avec 34 points d'avance au championnat sur Aleix Espargaro avant cette course, restera dans tous les cas leader après ce Grand Prix. Il faudra attendre pour le revoir en course puisque le prochain rendez-vous aura lieu en Grande-Bretagne, le 7 août prochain sur la piste de Silverstone.