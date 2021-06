MotoGP (Pays-Bas): l’énorme chute de Marquez pendant les essais libres

L’Espagnol Marc Marquez a subi une très grosse chute ce vendredi lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, à Assen. Le sextuple champion du monde a réussi à se relever malgré la violence du choc.

Vainqueur du GP d’Allemagne le week-end dernier, Marc Marquez semblait enfin de retour à son meilleur niveau. Mais l’Espagnol a été victime d’un gros crash ce vendredi lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, sur le circuit d'Assen.

Pris dans l’aspiration derrière son compatriote Joan Mir dans un virage, le pilote Honda est parti à la faute tout seul. Après avoir perdu l’équilibre et le contrôle de sa moto, le sextuple champion du monde de MotoGP a effectué un énorme vol plané en passant par-dessus son guidon.

Marquez a quitté la piste en marchant

Après un premier contact avec le bitume, Marc Marquez a enchaîné deux tonneaux dans les graviers mais n’a pas été touché par sa moto. Visiblement meurtri par l’impact, l’Espagnol a eu un peu de mal à décoincer ses jambes. Mais plus de peur que de mal puisque le pilote de 28 ans a finalement refusé l’aide de la civière et des services de secours pour quitter la piste. Malgré sa grosse chute, le pilote Honda a tenu à partir en marchant.

Marc Marquez n’en est pas à sa première chute en MotoGP. Dès la première course de la saison 2020 à Jerez, l’Espagnol avait lourdement chuté et s’était brisé l’humérus. Contraint à une année blanche, le rival des Français Fabio Quartararo et Johann Zarco a peiné à retrouver la forme lors des premières courses de la saison 2021.

Avant son succès en Allemagne sur son circuit fétiche du Sachsenring, Marc Marquez restait sur trois abandons en cinq courses. Reste désormais à connaître les conséquences de sa nouvelle chute très impressionnante aux Pays-Bas.