MotoGP: pourquoi le champion du monde Quartararo n’aura pas le numéro 1 sur sa moto

Comme ses prédécesseurs Marc Marquez et Joan Mir, le Français Fabio Quartararo a refusé d’hériter du numéro 1 pourtant autorisé pour un champion du monde sortant en MotoGP. A l’aube de cette nouvelle saison avec le Grand Prix du Qatar dimanche, le Français conservera sur sa Yamaha le n°20 auquel il est très attaché.

Ne cherchez pas du numéro 1 sur la grille de départ, dimanche, lors du GP du Qatar, coup d’envoi de la saison 2022 de MotoGP. Si le champion du monde en titre a l’honneur de pouvoir hériter de ce prestigieux numéro sur sa Yamaha, Fabio Quartararo n’y tient pas. Le pilote français qui a offert à la France son premier titre de champion du monde l’an passé, est trop attaché au numéro 20 pour l’abandonner. "Le 20 est mon numéro depuis l’âge de 4 ans car je suis né un 20 avril, a-t-il encore rappelé dimanche dans les colonnes du JDD. Je ne veux pas l’enlever, car il m’a accompagné depuis mes débuts jusqu’au titre mondial. Et puis le numéro 1 serait un peu prétentieux, je n’aime pas trop."

Pas de n°1 depuis dix ans

Entre superstition et humilité, le Niçois s’élancera donc avec le n°20 ce week-end. A 22 ans, "El Diablo" n’a abandonné qu’une seule fois son numéro fétiche. C’était en 2017 lors de sa première saison en Moto2. En rejoignant l’écurie de Sito Pons, il avait dû rouler avec le 40 en raison d’un sponsor (il avait terminé la saison à la 13e place). Depuis, il a retrouvé le 20 qu’il n’a plus lâché et qui lui porte chance. "Je suis loin d'être le numéro un aujourd'hui, indiquait-il juste après son sacre au micro de Canal +. Il y a énormément de personnes. L'exemple, c'est Valentino Rossi : il a gagné neuf fois et n'a jamais choisi de porter le 1."

La légende italienne comme le Français ne sont pas des exceptions. Avant le titre de Quartararo, Joan Mir, sacré en 2020, a effectué la saison passée avec le 36. Marc Marquez, six fois champion du monde, n’a jamais lâché son 93, comme son année de naissance. Le dernier pilote à avoir porter le 1 est l'Australien Casey Stoner en 2012.