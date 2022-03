MotoGP: les ambitions de Quartararo pour la saison 2022

Avant le grand début de la saison de MotoGP, ce week-end au Qatar, Fabio Quartararo était l'invité du Super Moscato Show sur RMC, ce mercredi. Le champion du monde en titre a abordé sa nouvelle notoriété, le vide que va laisser Valentino Rossi ou encore ses ambitions pour cette année.

Ça ressemble à quoi la vie d’un champion du monde de MotoGP ? Qu’est-ce que ça a changé dans votre quotidien ?

Ma notoriété a énormément augmenté grâce à ce titre. C'est un statut que j’apprécie, que j’aime bien et que je vais devoir défendre cette année.

Valentino Rossi ne sera plus là cette année. Vous aviez une relation particulière avec lui…

C’est vrai que Valentino Rossi, depuis tout petit, est mon idole. J’ai pu courir trois ans avec lui. C’était un rêve de pouvoir conduire avec lui, c’est fait. J’ai gagné mon titre sur son dernier Grand-Prix national. C’était un moment très spécial. Ça va faire bizarre de ne pas le voir sur le premier Grand Prix de la saison. Il a fait sa carrière, c’est le pilote qui a remporté de Grand Prix et le plus de titres en MotoGP. Il a fait une carrière incroyable.

Si jamais vous avez un souci, ou pas d’ailleurs, est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone et l’appeler ?

Sincèrement, non ! (rires) Il a une académie où il a, je crois, cinq ou six pilotes en MotoGP, donc je ne pense pas qu’il va me donner un conseil si j’ai un problème !

Pourquoi avez-vous décidé de ne pas porter le N°1, alors que vous êtes champion du monde ?

Je pourrais le porter. Mais le N°20 c’est le numéro qui m’a emmené jusqu’en MotoGP et jusqu’à ce titre, donc j’ai décidé de le garder. Pour l’instant, je ne me sens pas comme le N°1, il faut rester humble et se dire que j’aurais d’autres opportunités de le prendre.

Nouvelle saison, nouvelle moto (une Yamaha, ndlr). On a cru voir que vous n’étiez pas forcément satisfait des performances de votre nouvelle Yamaha. Est-ce qu’en tant que champion du monde, vous pouvez mettre une plus grosse pression aux ingénieurs ?

Ce n’est pas forcément une question de pression, c’est donnant-donnant. Moi je dois donner le maximum sur ma moto, et je pense que Yamaha doit faire le maximum pour avoir les meilleures performances. Donc ils savent très bien qu’il faut faire un très grand step sur le moteur pour avoir plus de facilités en course.

Cela fait des années que Ducati est au-dessus de tout le monde en vitesse de pointe. Comment ça se fait que vous n’arriviez pas à rattraper le retard ?

Malheureusement, je ne sais pas comment l’expliquer. J’aimerais bien savoir pourquoi on perd autant comparé à Ducati. Mais ce qui est sûr, c’est que sur cet aspect-là, Ducati est vraiment en avance et va falloir s’activer.

Est-ce que vous vous considérez toujours comme favori au titre malgré ce petit problème de vitesse ?

C’est difficile à dire. On regarde toujours le champion de l’année précédente, donc sur ce point je peux être considéré comme favori. Mais ce n’est pas facile, il y a énormément de pilotes qui ont passé de gros steps. Ce qui est sûr, c’est que je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement sur une moto, donc je vais évidemment donner mon maximum pour faire la même chose qu’en 2021, et je pense qu’on est capables.

Avez-vous envie de marcher sur les traces de Valentino Rossi et d’égaler ses records ?

C’est le rêve de tous les pilotes de gagner le maximum de titres possibles. Quand on pense à Valentino Rossi, on pense à tous ses titres, à la personne qu’il est et à l’image qu’il a dans le monde de la moto. Donc bien sûr qu’il faut le prendre comme exemple. Pour 90% des pilotes, quand on était petits, c’était le modèle à suivre. Bien évidemment que suivre ses traces est un objectif.

Marc Marquez est-il votre principal rival cette saison ? Et dans quel état est-il ?

Il est en très bon état (sourire). Il n’a pas dévoilé toutes ses cartes durant les tests de pré-saison. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera là pour se battre pour le titre et qu’il est vraiment très compétitif.

Quel est selon vous votre point faible ?

Sous la pluie et dans les conditions mixtes, on doit s’améliorer. Il faut que Yamaha aussi passe un step sur cet aspect-là, c’est important de travailler ses points faibles plus que ses points forts.

Vous êtes Niçois. Êtes-vous supporter de l’OGC Nice ou plutôt du PSG, car on vous a vu faire quelques photos avec des stars du PSG...

J’ai un peu plus de relation avec les joueurs du PSG, mais en tant qu’équipe je supporte l’OGC Nice !