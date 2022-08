MotoGP: l'objectif un peu fou de Quartararo, qui veut faire un test en F1 avec Mercedes

Champion du monde de MotoGP la saison dernière, et actuel leader du général, Fabio Quartararo ne veut pas s’arrêter là et souhaite gagner encore quelques titres, mais pas seulement. Dans un entretien accordé à l’AFP, le Français a partagé son envie de faire quelques tours en Formule 1. Ce dernier a même une écurie dans le viseur.

Et si Fabio Quartararo échangeait son célèbre deux roues contre un quatre roues? Intenable en MotoGP avec sa Yamaha, le champion du monde, qui a récemment reçu la Légion d’honneur, pourrait faire quelques essais en Formule 1.

Dans un entretien à l’AFP, le Français explique vouloir faire "quelques tours" sur une monoplace. Afin de réaliser ce vœu, Quartararo a déjà une idée de l’écurie avec laquelle il veut piloter: "L’an dernier j’avais pu tester leur simulateur (à Mercedes), donc je vais pousser un peu plus pour faire un test."

S’il a envie de tenter l’expérience, le pilote de Yamaha ne sait pas s’il arrivera à ses fins: "Je pense qu’on va pousser avec Mercedes et essayer de faire une journée, ou au moins quelques tours, ça serait impressionnant, poursuit-il. (…) J’ai aucune idée de si ça va pouvoir se faire." En attendant de peut-être pouvoir piloter en compagnie de Lewis Hamilton, Quartararo a assisté au Grand Prix de France ayant eu lieu en juillet dernier. Un moment qu'il a trouvé "cool".

"Un titre, c’est comme une ceinture de boxe, tu ne l’as pas à vie"

Champion du monde la saison dernière, Quartararo a remis son titre en jeu en 2022. Si son sacre avait fait grandement parler, le Français ne souhaite pas se focaliser sur cela et compte tout mettre en œuvre pour en gagner d'autres: "Etre champion ne change rien, je ne défends pas mon titre. Je veux en gagner un autre (…) Un titre, c’est comme une ceinture de boxe, tu ne l’as pas à vie."

A la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne (dimanche à 14h), les concurrents sont prévenus, ils auront droit à un Quartararo plus que motivé pour la fin de saison. Pour l’heure, ce dernier est leader au classement des pilotes avec 172 points et devance ainsi Aleix Espargaro (151 points) et Johann Zarco (114 points).