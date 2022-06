MotoGP: pénalisé d'un "long lap" lors de la prochaine course, Quartararo critique la décision des commissaires

Pénalisé d'un "long lap" après son accrochage avec Aleix Espargaro lors du Grand Prix des Pays-Bas dimanche, Fabio Quartararo a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux, dénonçant notamment la décision des commissaires.

Le week-end néerlandais aura été pénible jusqu'au bout pour Fabio Quartararo. Doublement à terre et obligé d'abandonner lors du Grand Prix des Pays-Bas, le champion du monde a été pénalisé d'un "long lap" (emprunter une portion de circuit plus long en course durant l'un des trois premiers tours de l'épreuve, ndlr) après son accrochage avec Aleix Espargaro à Assen. Une pénalité qui réduit fortement ses chances de victoire et qui sera effective lors de la prochaine course, à Silverstone... dans cinq semaines, puisque l'annulation du Grand Prix de Finlande a offert une longue trêve estivale aux pilotes.

Quartararo furieux

Sur Instagram, le pilote Yamaha ne semble pas comprendre cette pénalité. "Maintenant, tu ne peux pas essayer un dépassement parce qu'ils pensent que tu es trop ambitieux, a-t-il expliqué. Depuis le début de l'année, certains pilotes ont eu des 'incidents de course' mais apparemment le mien était trop dangereux. Félicitations aux commissaires pour leur travail fantastique. La prochaine fois, je n'essaierai aucun dépassement pour être sûr de ne prendre aucune pénalité. Bonne vacances et rendez-vous à Silverstone."

La colère de Quartararo sur les réseaux. © Capture d'écran Instagram

À chaud, Fabio Quartararo avait admis avoir commis une "erreur de débutant" dans le 5e tour, lorsqu'il a chuté pour la première fois. Je suis allé m'excuser car le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui (Espargaro), étant donné le rythme qu'il avait, confiait-il au micro de Canal+. L'Espagnol a tout de même réalisé la bonne opération du week-end, en revenant à 21 points du Français au classement des pilotes à la moitié du championnat.