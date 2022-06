MotoGP (Pays-Bas): "J'ai fait une erreur de débutant", lâche Quartararo dépité

Contraint à l'abandon ce dimanche lors du GP des Pays-Bas après deux chutes, Fabio Quartararo a passé une mauvaise journée. Mais le champion du monde n'est pas inquiet pour la suite.

Fabio Quartararo a connu des jours meilleurs. Contraint à l'abandon après une double chute, dont un impressionnant soleil, le champion du monde a assisté impuissant à la victoire de Francesco Bagnaia et à la bonne opération d'Aleix Espargaro, qui lui a repris 13 points. Quelques minutes après l'arrivée, le pilote Yamaha a admis avoir commis une "erreur de débutant" dans le 5e tour, lorsqu'il a chuté pour la première fois.

"J'ai voulu trop pousser dès le début. C'est après ces erreurs là qu'on apprend pour le futur. C'était une erreur bête, on aurait pu faire un très bon rythme et se battre pour la victoire. Ce sont des erreurs qui me font apprendre pour le futur. Je suis allé m'excuser car le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui (Espargaro), étant donné le rythme qu'il avait, a-t-il commenté au micro de Canal+.

Des excuses après sa chute

Après avoir tenté de dépasser Aleix Espargaró, Fabio Quartararo est tombé, partant dans les graviers. Reparti en dernière position, il s'est rendu aux stands dans le dixième tour. Restant finalement en course, un peu à la surprise générale, Fabio Quartararo s'est déséquilibré rapidement dans le même virage quelques tours plus tard. Le pilote Yamaha n'est pas apparu touché physiquement après cette chute et a pu regagner son paddock à pied.

"Je voulais repartir pour essayer de marquer quelques points. En repartant, j'ai vu que quelque chose ne fonctionnait pas et j'ai essayé de repartir. Il faut qu'on analyse la chute, j'ai perdu l'arrière un peu brusquement mais on verra ce qu'il se dit. On a fait une erreur sur ce circuit mais le potentiel est là donc j'espère la même chose que les courses d'avant".

Quartararo reste toujours leader du classement général après onze courses avec 172 points, contre 151 points pour Espagaro. Il faudra attendre le 7 août pour le revoir en course puisque le prochain rendez-vous aura lieu en Grande-Bretagne, sur la piste de Silverstone.