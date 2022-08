MotoGP: Quartararo veut rebondir en Autriche, suivez le Grand Prix en direct

Dorna, le promoteur du MotoGP, a confirmé en marge du Grand Prix d'Autriche la mise en place de courses sprint l'an prochain. Elles auront lieu le samedi, sur tous les week-end de Grand-Prix. Le but ? Donner plus de visibilité et apporter plus de spectacles après les années Covid.

Le format sera calqué sur celui déjà visible en Formule 1 à ceci près qu'en F1, la présence d'une course sprint n'est pas systématique d'un GP à l'autre. En 2022, seuls trois GP ont accueilli des courses sprint.

