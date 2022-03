MotoGP: qui sont les concurrents de Fabio Quartararo cette saison ?

Sacré champion du monde de MotoGP pour la première fois la saison passée, le pilote français Fabio Quartararo remet son titre en jeu à partir de ce week-end lors du premier Grand Prix de la saison, dimanche, au Qatar. Mais la concurrence s’annonce féroce.

On remet les compteurs à zéro. Avant la F1 le 20 mars, la MotoGP reprend ses droits ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Qatar. La première de ces 22 étapes s’annonce déjà capitale pour Fabio Quartararo, sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière à l’issue de l'exercice 2021. A 22 ans, le pilote Yamaha va devoir assumer son nouveau statut et la pression qui va avec. Passé de chasseur a chassé, le Niçois sait qu’il va devoir être à son meilleur niveau s’il veut conserver sa couronne mondiale. "En 2021, j’aurais pu citer 5-6 pilotes comme rivaux, mais cette saison n’importe qui peut être un rival, dit-il. Il faudra attendre quelques courses avant de voir qui sont les vrais prétendants au titre."

Marc Marquez, le rival n°1 ?

Quartararo devra sans doute composer avec Marc Marquez. L’Espagnol aux six titres de champion du monde joue de malchance depuis deux ans en raison des chutes et des blessures à répétition. La saison passée, le pilote Honda n’avait participé qu’à dix courses. S’il chasse la poisse, il sera à coup sûr un redoutable adversaire pour le Niçois: "Il est en très bon état, a souri le Français mercredi dans le Super Moscato Show sur RMC. Il n’a pas dévoilé toutes ses cartes durant les tests de pré-saison. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera là pour se battre pour le titre et qu’il est vraiment très compétitif." "Après ce que nous avons surmonté, ma motivation est énorme, appuie le champion espagnol. C'est maintenant qu'il faut se faire plaisir."

Bagnaia sur la lancée de sa fin de saison

Deuxième du général derrière "El Diablo", l’Italien Francesco Bagnaia aura une belle carte à jouer. Au sein de l’écurie Ducati, il avait terminé la saison passée en boulet de canon avec quatre victoires au cours des six derniers Grands Prix. "Je suis confiant dans notre potentiel", a-t-il confié tout en reconnaissant qu’il est difficile d’évaluer les forces en présence lors des essais.

Avec Marc Marquez et Francesco Bagnaia, Joan Mir fait aussi partie des prétendants. Déjà parce que l’Espagnol aura à cœur de reconquérir le titre glané en 2020. Troisième en 2021, le pilote Suzuki n’avait pas réussi à remporter une seule course. "Je suis content de la façon dont nous travaillons, nous nous sommes améliorés. L'hiver a été bon, je me suis reposé, mais je me suis aussi bien entraîné. Ma batterie est complètement chargée pour la nouvelle saison."

Enfin n’oublions pas le Français Johan Zarco et l’Australien Jack Miller. Toujours en quête en d’une première victoire en MotoGP, l’autre Tricolore sur la grille de départ voudra placer sa Ducati plus haut cette saison. Ce sera aussi le cas de Miller, victorieux à deux reprises en 2021.