MotoGP: l'émotion de Quartararo après son titre de champion du monde

Fabio Quartararo est devenu le premier Français sacré champion du monde de MotoGP. Quatrième lors du GP d'Emilie-Romagne ce dimanche, le Niçois de 22 ans a profité de la chute de Francesco Bagnaia pour décrocher le titre et l'a bien savouré après la course.

Parti 15e sur la grille, Fabio Quartararo a signé une fantastique remontée pour terminer à la quatrième place du GP d'Emilie-Romagne de MotoGP ce dimanche. Une place qui permet au Français de décrocher le titre mondial après la chute de son dernier rival Francesco Bagnaia. A seulement 22 ans, le Niçois offre à la France son premier sacre dans la catégorie reine et l'a pleinement savouré après la course disputée sur le circuit de Misano en Italie.

"Je ne peux pas le croire, je ne peux pas parler... (il se reprend) C’est dingue, a lancé Fabio Quartararo au micro de Canal +. Je vis mon rêve en ce moment. Je me sens bien, mes proches et ma famille sont avec moi. Je vais profiter au maximum ce soir. C’est une très belle saison."

>> Revivez le sacre de Quartararo dans le direct commenté de RMC Sport

"Je suis champion du monde, je peux tout me permettre"

Francesco Bagnaia a longtemps cru pouvoir retarder l'échéance et le sacre de Fabio Quartararo. Poleman et leader tout au long de la course, l'Italien a finalement chuté à cinq tours de l'arrivée. Fabio Quartararo a ainsi décroché le titre, peu importe son classement lors du GP d'Emilie-Romagne.

"Je n’ai pas les mots, je n’arrive pas à réaliser. On partait de loin et je n’ai pas réalisé la course que je voulais mais je m’en fous je suis champion du monde, je peux tout me permettre. C’est un gros travail avec le team. Je ne réalise pas encore. Je le ferai encore dans quelques jours, a encore célébré le Français auprès de Canal +. Je voulais faire le podium après la chute, malheureusement je n’ai pas réussi. Je pouvais finir, le feeling est le même. Champion du monde, je ne sais pas quoi dire. Je raconte n’importe quoi mais je sais que je suis champion du monde, a encore exulté un Fabio Quartararo ému aux larmes […] On a fait une année incroyable, il reste deux courses mais je suis champion du monde aujourd’hui. Voir cette célébration, voir le casque, voir que le public m’a supporté."

Les félicitations d'Emmanuel Macron

Et les célébrations ont déjà commencé pour le membre de l'écurie Yamaha. Après avoir exulté devant les nombreux fans venus assister aux adieux de Valentino Rossi, Fabio Quartararo a mis la main sur le tant convoîté casque doré promis au champion du monde. Le Français, auteur de cinq victoires et dix podiums cette saison, s'est ensuite offert quelques pas de danse inspirés du jeu Fortnite devant la tribune en liesse.

Troisième plus jeune pilote de l'histoire à décrocher le titre suprême derrière Marc Marquez et Casey Stoner, Fabio Quartararo a déjà écrit l'histoire tricolore des sports mécaniques. Cela valait bien un petit message de félicitations de la part du président Emmanuel Macron.

"Quelle course et quelle année de Fabio Quartararo! Bravo à lui a tweeté le président de la République. Il devient le premier Français à obtenir le titre de champion du monde de MotoGP." La nuit promet d'être longue pour le nouveau roi de la MotoGP. A jamais le premier.