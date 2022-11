MotoGP (Valence): les impressionnantes images de la moto en feu de Bezzecchi après sa lourde chute

Le drapeau rouge a été sorti ce samedi lors des essais libres du Grand Prix de Valence quand la moto de Marco Bezzecchi a soudainement pris feu à la suite d'une chute spectaculaire. Le pilote italien s'en est sorti sain et sauf.

C’est une chute spectaculaire, heureusement sans grave conséquence. Ce samedi, lors de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Valence, Marco Bezzecchi a été victime d’un accident impressionnant.

Bezzecchi a écopé d'une amende

Le pilote italien de 23 ans a visiblement perdu le contrôle de sa moto alors qu’il était à la relance à la sortie d’un virage, ce qui a aussitôt provoqué l’apparition du drapeau rouge. Violemment éjecté de sa Ducati-VR46, Bezzecchi a été projeté dans les graviers sur plusieurs dizaines de mètres, en ayant le bon réflexe de protéger ses bras.

Resté allongé au sol quelques instants, il a rassuré tout le monde en se relevant sans trop de difficulté. Dans le même temps, sa moto a pris feu à la suite de cette chute. La situation a heureusement bien été maîtrisée par les agents de piste et Bezzecchi s’en est sorti sans séquelle physique.

Il a toutefois écopé d’un avertissement et d’une amende de 1.000 euros pour s’en être pris de "manière agressive et non professionnelle" à un commissaire de course après cet accident, au cours d'une séance marquée par de nombreuses chutes liées en partie à la température fraîche qui empêchait les pneus de bien monter en température.

Ce Grand Prix à Valence est le dernier de la saison de MotoGP. Aux portes de son premier sacre dans la catégorie reine, l'Italien Francesco Bagnaia veut ravir la couronne mondiale au Français Fabio Quartararo, son dernier rival encore en piste pour le titre. A l'aube de cette ultime manche, l'avantage est nettement à Bagnaia puisque le pilote Ducati (258 pts) compte 23 unités d'avance sur le champion du monde 2021 (235 pts), une victoire rapportant 25 points.