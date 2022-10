MotoGP (Malaisie): Francesco Bagnaia sacré champion du monde à Sepang si…

Neuvième sur la grille de départ dimanche lors du Grand Prix de Malaisie (départ à 9h), l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) peut décrocher à 25 ans son premier titre de champion du monde en MotoGP. Mais tout dépendra aussi des performances de ses rivaux, à commencer par le Français Fabio Quartararo.

Dimanche sera-t-il le jour de gloire pour Francesco Bagnaia ? A 25 ans, le pilote italien de chez Ducati peut remporter son premier titre de champion du monde en MotoGP lors du Grand Prix de Malaisie (départ à 9h). Pour cette avant-dernière course du championnat, Bagnaia s’élancera de la 9e place. Il n’aura pas son destin entre ses mains. Pour succéder à Fabio Quartarato au palmarès de la catégorie reine en moto, une victoire sur le circuit de Sepang ne suffit pas pour être mathématiquement sacré avant l’ultime GP, dans quinze jours à Valence.

Terminer dans le top 5 et compter sur les déffaillances de ses rivaux

Pour être champion du monde, "Pecco" (233 points championnat du monde) devra aussi composer avec les défaillances de ses rivaux, Fabio Quartararo donc (219), Aleix Espargaro (206) et Enea Bastianini (191). Il devra prendre onze points de plus que le Niçois, 12e dimanche sur la grille de départ. Dans le même temps, il ne doit pas céder plus de deux points à Espargaro et plus de 17 à Bastianini.

En clair, comme il a déjà gagné six fois cette saison, il doit s'assurer d'avoir 25 points d'avance sur le deuxième au classement général dimanche soir. Plusieurs scenarii sont possibles mais une chose est sûre, Bagnaia devra terminer dans le top 5 pour espérer triompher.

Bagnaia sacré champion du monde à Sepang si….

- Il gagne et que Quartararo termine au mieux à la 4e place

- Il termine 2e et que Quartararo ne fait pas mieux que 7e et qu'Aleix Espargaro ne gagne pas

- Il termine 3e et que Quartararo ne fait pas mieux que 11e et qu’Aleix Espargaro ne finit pas sur le podium

- Il termine 4e et que Quartararo ne fait pas mieux que 14e et qu’Aleix Espargaro ne finit pas sur le podium

- Il termine 5e et que Quartararo ne fait pas mieux que 16e et qu’Aleix Espargaro ne finit pas sur le podium