MotoGP: pourquoi Fabio Quartararo doit (un peu) y croire pour le titre lors de la dernière course

Fabio Quartararo (Yamaha) a besoin d’un miracle pour coiffer Francesco Bagnaia (Ducati) sur le poteau et devenir champion du monde pour la deuxième année consécutive ce week-end à l'issue du Grand Prix de Valence. Mais, si cela s'annonce compliqué, certains facteurs peuvent permettre au Tricolore d’entretenir l’espoir complètement fou de s’offrir un nouveau sacre mondial.

"The Decider". À l’aube du Grand Prix de Valence, ultime étape du championnat du monde de MotoGP ce week-end, le slogan ("le dénouement", en français), s’affiche partout. Hashtag sur les réseaux sociaux, grandes affiches avec les visages de Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia… L’organisation a décidé de mettre le paquet pour promouvoir le grand final de la compétition reine de moto. Pourtant, au regard du classement des pilotes, beaucoup n’y verront qu’une action purement marketing, visant à donner de l’intérêt à une course… qui n’en aurait plus vraiment.

Si la MotoGP veut donner des allures de grande finale à ce Grand Prix de Valence, la réalité du classement est tout autre. Oui, Quartararo peut encore mathématiquement être sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. Mais, avec 23 points de retard sur Bagnaia à une course de la fin, il faudrait un petit miracle pour voir le pilote français s’offrir un doublé. Avant cette étape espagnole, la donne est simple pour El Diablo: il doit à tout prix terminer premier… tout en espérant que son rival italien finisse au mieux 15e.

"L'objectif est clair, je n'en ai qu'un seul en tête. Clairement, je n'ai rien à perdre, je ferai tout mon possible pour gagner, a clamé Quartararo en conférence de presse en marge de ce GP. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure situation pour le Championnat mais le mieux est de ne pas calculer. C'est tout ou rien maintenant", a lâché le Niçois, qui peut se targuer d’avoir les faveurs d’Aleix Espargaro, troisième du classement des pilotes derrière le duo Bagnaia-Quartararo: "Je mise sur Fabio pour le Championnat, a clamé l’Espagnol. Pecco Bagnaia et Ducati ont fait un super job, leur vitesse est incroyable. Mais pour moi, sur sa manière de faire avancer la moto, le pilote de l'année reste Fabio."

Plus d'un tiers des succès de Quartararo l'ont été quand Bagnaia a fait un zéro pointé

Et Espargaro n’a pas complètement perdu toute lucidité. Car, si la donne s’annonce compliquée pour Quartararo, elle n’est pas complètement impossible, et certains facteurs permettent au Tricolore d’entretenir l’espoir complètement fou de s’offrir un nouveau sacre mondial. Premier élément incitant à l’optimisme: Quartararo a déjà pris deux fois 24 points de plus - soit une victoire conjuguée à une 15e place ou plus - que Bagnaia cette saison. Sur les trois courses remportées en 2022 par le champion du monde en titre, deux ont coïncidé avec un abandon de l’Italien.

Au mois de juin, à Barcelone, Quartararo a franchi la ligne en première place alors que Bagnaia avait abandonné dès les premiers mètres à cause d’une chute. Deux semaines plus tard, en Allemagne, El Diablo l’avait une nouvelle fois emporté après avoir vu son rival partir dans le décor au quatrième tour. Et, sur l’ensemble de sa carrière, les stats sont encore plus éloquentes: sur les 11 succès de Quartararo en MotoGP depuis son arrivée dans la catégorie reine, quatre l’ont été lorsque Bagnaia a fait un zéro pointé, ce qui représente plus d’un tiers des succès du Tricolore.

Bagnaia va-t-il gérer la pression ?

Il y a donc les chiffres. Mais aussi les émotions, et la capacité de Bagnaia à gérer celles-ci dans la dernière ligne droite. Certes, l’Italien est dans la forme de sa vie et vient de prendre 177 points sur 225 possibles sur les neuf dernières courses. Mais comment le pilote transalpin va-t-il résister à la pression ? À 25 ans, il se retrouve pour la première fois de sa carrière aussi proche du but, avec la possibilité d’offrir à Ducati son premier titre chez les pilotes depuis 2007. "Il faudra être intelligent. Nous sommes dans une meilleure situation que Fabio mais on doit finir le job", a d’ailleurs glissé Bagnaia, qui va peut-être avoir le souvenir de ses quatre abandons cette saison dans un coin de la tête au moment de s’élancer sur l'asphalte du circuit Ricardo Tormo ce dimanche.

S'ils sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, les résultats de la première séance d'essais libres, ce vendredi, incitent également à l'optimisme. Quartararo, meilleur temps, semble décidé à marquer son territoire, quand Bagnaia s'est contenté... du 17e chrono. En cas de retournement de situation insensé, Quartararo deviendrait le premier pilote sacré champion du monde après avoir compté autant de retard avant la dernière course. Le pilote de 23 ans, premier Français champion du monde de MotoGP, n’est pas à une occasion près de marquer une nouvelle fois l’histoire.

Le programme du GP de Valence ce week-end

Samedi: qualications à partir de 14h10

Dimanche: départ du Grand Prix à 14h