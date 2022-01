Dakar 2022: le témoignage très fort d'une victime de l'explosion qui a gravement blessé un pilote

Présent dans le véhicule du Dakar 2022 qui a explosé jeudi et blessé sérieusement un pilote du rallye, Joël Pally livre un témoignage très fort dans la République du Centre.

"Un grand bruit qui vous transperce. Un truc incroyable...": le témoignage de Joël Pally est glaçant. Il était à bord du véhicule du Dakar qui a explosé jeudi, deux jours avant le départ du rallye mythique, en Arabie saoudite.

"On rentrait à l'hôtel. Et, au lieu de prendre un taxi, on est monté dans le camion. C'était festif, ça blaguait. On n'a rien vu venir. J'étais juste derrière lui, explique Joël Pally auprès de la République du Centre. Il y a eu un grand boum. Un grand bruit qui vous transperce. Un truc incroyable... Tu comptes tes jambes, tes bras... Sur l'instant, tu penses que tu as été touché. Tu regardes si tu es entier."

"Un engin explosif a été posé là"

"L’hypothèse d’un acte criminel n’est pas écartée", a précisé le ministère des Affaires étrangères samedi, après la révélation médiatique de l'explosion. Joël Pally est lui catégorique, parlant d'un "acte malveillant" et d'un "engin explosif qui a été posé là". Une enquête a été ouverte par les autorités saoudiennes.

Un pilote en lice sur le Dakar 2022 a été gravement touché. Ses jours ne sont pas en danger mais il a dû être opéré de la jambe. Joël Pally raconte ensuite que les personnes à l'intérieur du véhicule sont vite sorties sauf une, le pilote sérieusement touché. "On l'a sorti, avant de l'allonger sur la chaussée. Le camion commençait à brûler. Son copilote a réagi de manière incroyable en lui faisant des garrots. Il perdait beaucoup de sang. Il a des plaies importantes qu'il faut maintenant nettoyer. Il est sous anesthésie pour ne pas trop souffrir."