Dakar: le Quai d’Orsay appelle à la vigilance face à la "menace terroriste" en Arabie saoudite

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a réagi ce samedi à l’explosion intervenue jeudi en marge du Dakar et aux blessures d’un pilote engagé sur la course disputée en Arabie saoudite. Le Quai d’Orsay appelle les citoyens français à la vigilance face au risque terroriste dans le pays du Golfe.

La première étape du Dakar 2022 n’a pas encore été disputée mais la prestigieuse course se retrouve déjà au cœur de l’actualité. Malheureusement ce n’est pas pour le sportif mais à cause d’un grave accident dont a été victime un pilote français engagé sur le rallye-raid, disputé jusqu’au 14 janvier en Arabie saoudite.

Blessé jeudi à une jambe par l'explosion d'une voiture près de Jeddah (centre ouest du pays), le pilote a été opéré en Arabie saoudite et doit être rapatrié en France, a annoncé ce samedi l'organisation du Dakar. Le gouvernement français a réagi via un communiqué du Quai d’Orsay.

Affaires étrangères: "L’hypothèse d’un acte criminel n’est pas écartée"

Malgré le démenti des autorités saoudiennes qui ont déjà écarté la piste d'un acte "criminel", le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français a confirmé l'explosion intervenue sur le Dakar et a confirmé qu'une enquête suivait son cours pour faire la lumière sur cette triste affaire.

"Une explosion survenue à Djeddah le 30/12/2021 sur un véhicule d’assistance du Rallye Dakar 2022 a grièvement blessé son chauffeur français. Les cinq passagers, également français, sont indemnes, a précisé le Quai d’Orsay dans un communiqué. Une enquête des autorités saoudiennes est en cours pour déterminer les causes de cette explosion. L’hypothèse d’un acte criminel n’est pas écartée."

Un appel à la vigilance face à la "menace terroriste"

Au-delà de cette explosion qui a fait un blessé grave sur le Dakar, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rappelé l'importance du risque terroriste en Arabie saoudite.

"La menace terroriste persiste en Arabie Saoudite. Il convient de faire preuve d’une vigilance maximale dans la vie quotidienne, notamment lors des déplacements, a poursuivi l'organe diplomatique français. Il est également recommandé de se tenir informé de la situation et des risques, en consultant les recommandations des Conseils aux voyageurs."

Malgré la prise de position de la diplomatie française, le ministre de l'Intérieur saoudien a écarté tout "soupçon d'ordre criminel" pour expliquer cet "accident" dans un message posté sur les réseaux sociaux.