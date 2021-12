Dakar 2022: pilotes, parcours, nouveautés... Ce qu'il faut savoir sur la course

Le Dakar 2022 va voir s'affronter 1.065 participants dans le sable de l'Arabie saoudite, à bord de 578 véhicules et sur un parcours de 8.375 km, du 1er au 14 janvier. Présentation.

· Le parcours

La troisième édition saoudienne du Dakar s'enracine dans les frontières du royaume avec un parcours légèrement modifié par rapport à 2021, avec un tour du pays dont le prologue partira de Jeddah, une ville portuaire du centre-ouest qui accueillera également l'arrivée après douze étapes, plus une de qualification. Au menu de ce 44e Dakar : 8.375 kilomètres dans le sable de la péninsule arabique. Avec du sable, du sable et encore du sable, mais aussi des pistes au milieu des montagnes, de la roche, des dunes et des oueds. La dernière étape (676km) le 14 janvier permettra de rallier la mer Rouge.

"C’était très caillouteux l’an dernier donc certains s’en sont plaints, a expliqué à RMC Sport le directeur du Dakar, David Castera. On a donc essayé de faire une édition un peu moins caillouteuse, plus sableuse. (…) Il y a des dunes et du sable tous les jours et c’était un peu notre idée de base quand on a construit ce nouveau parcours. (...) C’est un désert quatre fois grand comme la France donc on est en capacité d’organiser des parcours très différents pendant plusieurs années. Pour l’instant on est bien là-bas, ça se passe bien, on offre du beau sport, des beaux paysages et tant que ça dure on va pouvoir continuer."

· Les nouveautés

Parmi les nouveautés au programme de cette édition, trois sont particulièrement notables : l'inclusion au Championnat du monde des rallyes-raid, la participation de prototypes hybrides et près de 130 concurrents "Classic" supplémentaires, avec leurs bolides des années 80-90. Couronné en 2021, Stéphane Peterhansel, surnommé "Monsieur Dakar" et détenteur du record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont six à moto), et Carlos Sainz, l'ancien double champion du monde des rallyes et triple vainqueur en 2010, 2018 et 2020, piloteront des voitures hybrides alignées par Audi, pour la première fois sur cette course.

· Les favoris

Il faut forcément citer le Français Stéphane Peterhansel (56 ans) chez les autos. Inusable, il avait raflé l'an dernier à Jeddah son 14e Dakar, trente ans après son premier succès. Pour 2022, il a décidé de relever un nouveau défi avec le team Audi, qui aligne pour la première fois en rallye-raid une motorisation électrique. Il devra se méfier de l'Espagnol Carlos Sainz (59 ans) et de l’équipage franco-qatari composé de Nasser Al-Attiyah (51 ans) et de Mathieu Baumel (45 ans). Attention aussi à d'autres grands connaisseurs des dunes comme le Sud-Africain Giniel de Villiers (49 ans) et l'Espagnol Nani Roma (49 ans). Sans oublier Sébastien Loeb, qui s'attaque à 47 ans à son sixième Dakar. Avec à ses côtés Fabian Lurquin, son nouveau copilote belge, et non plus Daniel Elena.

Côté moto, l'absence de Marc Coma et le passage de Cyril Despres en auto ont laissé place à une lutte acharnée tous les ans depuis 2015 : Toby Price (2016, 2019), Sam Sunderland (2017), Matthias Walkner (2018), Ricky Brabec (2020) et Kevin Benavides, tenant du titre, seront à nouveau sur la ligne de départ.

· 60 femmes engagées

Il faut noter que soixante femmes porteront le casque cette année, dont trois équipages entièrement féminins, dans une Arabie saoudite récemment entrée dans un vaste programme de réformes économiques et sociales qui comprend un assouplissement des interdictions pesant sur elles, dont celle de conduire, en vigueur jusqu'en 2019. Les dirigeants saoudiens, critiqués pour les atteintes du royaume aux droits humains, utilisent depuis quelques années le sport comme levier diplomatique, afin de redorer l'image du pays sur la scène internationale.