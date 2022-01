Dakar: Al-Attiyah sacré pour la 4e fois en auto, Sunderland titré en moto

Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté pour la quatrième fois de sa carrière le 4e Dakar en auto devant le Français Sébastien Loeb, ce vendredi. Le Britannique Sam Sunderland (KTM) est, lui, titré pour la deuxième fois en moto.

Nasser al-Attiyah (Toyota) remonte sur le trône. Le Qatarien a remporté le rallye Dakar pour la quatrième fois de sa carrière en auto, ce vendredi. Il avait déjà été titré en 2011, 2015 et 2019. Vainqueur du prologue et d'une étape, il devance le Français Sébastien Loeb (Prodrive) de 27'46'' et le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota) de 1h1'13". En tête depuis la première étape, Al-Attiyah a compté jusqu'à 48 minutes d'avance avant de contrôler les derniers jours, tout en gestion.

binôme avec le copilote français Mathieu Baumel, pour qui il s'agit du troisième sacre sur le mythique rallye-raid, le Qatarien de 51 ans, également médaillé olympique dans l'épreuve de skeet (le nom officiel du ball-trap aux JO), n'a jamais été inquiété lors de cette édition. La victoire dans la 12e et dernière étape est revenue au Français Stéphane Peterhansel (Audi) vendredi.



Le Britannique Sam Sunderland (KTM), âgé de 32 ans, a remporté lui son deuxième rallye-raid Dakar en moto, après un premier succès en 2017 en Amérique du Sud. Il devance le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et l'Autrichien Matthias Walkner (KTM). Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) termine au pied du podium.

Premier motard britannique vainqueur du Dakar, Sunderland avait déjà failli doubler la mise en 2019, mais il avait terminé 3e derrière ses coéquipiers Toby Price et Matthias Walkner, et encore en 2021, quand il avait de nouveau fini 3e dans le sillage de Kevin Benavides et Ricky Brabec. Cet hiver, il a débuté une nouvelle aventure. Après six éditions disputées au sein de l'équipe d'usine Red Bull KTM, il a rejoint le team officiel GasGas. Cette remise en question a donc été fructueuse.

Un Français titré en quad

Dans une édition particulièrement mouvementée, Sunderland, leader du général pendant la première semaine, a animé les passes d'armes des derniers jours pour finalement ne reprendre la première place à son beau-frère Van Beveren (Sunderland est marié à la soeur du pilote français) qu'à la veille de l'arrivée.

Alexandre Giroud (Yamaha) est, lui, devenu le premier vainqueur français en quad. Le pilote de 40 ans, dont le meilleur résultat en six participations depuis 2018 était une quatrième place en 2019, remporte l'édition 2022, 25 ans après que son père Daniel soit devenu le premier à rallier l'arrivée sur ce type de véhicule.

Cela conclut une édition marquée par l'explosion d'une voiture se rendant sur le bivouac, trois jours avant le départ du rallye-raid à Djeddah. Le gouvernement français s'était saisi du sujet et étudie, depuis, la piste terroriste tout en poussant pour l'annulation de la course. Hypothèse balayée par les organisateurs.