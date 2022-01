Rallye de Monte-Carlo: Ogier se détache de Loeb avant le dernier jour

Après la dernière spéciale de ce samedi lors du Rallye de Monte-Carlo, Sébastien Ogier a pris l'avantage devant Sébastien Loeb. Plusieurs pilotes comme Elfyn Evans et Ott Tänak n'ont pas pu finir la course.

Sébastien Ogier (Toyota) a repris la tête du Rallye de Monte-Carlo samedi et compte 21,1 secondes d'avance sur Sébastien Loeb (M-Sport Ford), à la veille de l'arrivée de l'épreuve qui se résume au duel entre les deux Français.



Avantage Ogier: après 13 spéciales sur 17 et notamment deux passages dans la très piégeuse Saint-Geniez/Thoard (ES11, ES13), qui alternait tronçons verglacés ou enneigés et d'autres très secs, c'est le tenant du titre qui a pris le dessus.



Ogier et Loeb sont les seuls rescapés de cette troisième journée qui a coûté cher à l'ancien 3e Elfyn Evans (Toyota) et à nombre d'autres concurrents.

Elfyn Evans hors course

Evans, qui était à moins de dix secondes avant l'ES11, a percuté un talus dans une portion pourtant sèche, avant de finir garé dans le fossé. Il a pu repartir mais est hors course (à vingt minutes).



Pour Hyundai, la première manche de l'ère hybride en WRC sera à oublier: Ott Tänak n'a pas fini la journée après un accident et une crevaison, Thierry Neuville a plus de sept minutes de retard après des problèmes mécaniques et Oliver Solberg s'est planté dans un arbre (il roule encore mais 40 minutes derrière). Résultat, c'est Craig Breen (M-Sport Ford) qui se retrouve 3e avec 1 minute et 26 secondes de plus qu'Ogier.



Quatre épreuves sont au programme de dimanche, deux boucles répétitives entre La Penne et Collongues (ES14, ES16) et entre Briançonnet et Entrevaux (ES15, ES17) dans les Alpes-Maritimes.