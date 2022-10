F1: Verstappen sacré champion du monde au Japon si...

La Formule 1 a rendez-vous ce week-end à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, 18e manche de la saison sur 22. Max Verstappen pourrait déjà être sacré champion du monde en fonction de son résultat et celui de son rival Charles Leclerc.

Une première occasion s'est envolée lors du Grand Prix de Singapour dimanche dernier. Seulement septième là-bas, Max Verstappen (Red Bull) a une nouvelle chance d'être sacré champion du monde ce week-end au Japon, pour la 18e manche (sur 22) de la saison de Formule 1. Avec 104 points d'avance sur Charles Leclerc et 106 unités sur son coéquipier Sergio Perez, le Néerlandais a une marge confortable.

Le scénario idéal: victoire et meilleur tour

Il faudra 112 points d'avance à Max Verstappen sur son plus proche poursuivant dimanche soir pour obtenir son deuxième titre de champion du monde. Une victoire, assortie du tour le plus rapide, permettrait au pilote Red Bull de décrocher un nouveau titre, peu importe le résultat de Leclerc. Une deuxième place du Monégasque pourrait être synonyme d'égalité finale mais Verstappen a l'avantage au nombre de victoires (11 à 3).

Les autres scénarios:

De nombreuses autres situations offriraient aussi le titre à Max Verstappen, qui doit reprendre huit unités à Charles Leclerc. Le barème offre pour rappel des points aux dix premiers (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) et un point pour le pilote qui réalise le meilleur tour.

- Si Verstappen s'impose sans le meilleur tour, Charles Leclerc ne devra pas faire mieux que troisième.

- S'il termine 2e avec le meilleur tour (19 pts), il sera titré si Leclerc ne fait pas mieux que 5e et si Perez ne fait pas mieux que 4e.

- S'il termine 2e sans le meilleur tour (18 pts), il sera couronné si Leclerc finit 5e sans le meilleur tour et si Perez ne fait pas mieux que 4e sans le meilleur tour.

- S'il finit 3e avec le point bonus (16 pts), il faudra que Leclerc termine 6e et Perez 5e ou au-delà.

- S'il est 3e sans le meilleur tour (15 pts), il faudra que Leclerc termine 7e au mieux, et Perez 6e au mieux.

Verstappen peut encore être titré hors du podium, en finissant 4e, 5e ou même 6e sans le meilleur tour, à condition de reprendre huit unités à Leclerc et six à Pérez. Sinon, il devra attendre la prochaine course le 23 octobre aux Etats-Unis. Chez les constructeurs en revanche, le titre ne pourra pas se jouer à Suzuka: Red Bull (576 pts) n'est mathématiquement pas encore à l'abri d'un retour de Ferrari (439).