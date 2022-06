Tourist Trophy: un père et son fils tués, le triste record de morts sur une édition égalé

Roger Stockton (56 ans) et son fils Bradley (21 ans) ont perdu la vie lors du dernier jour du Tourist Trophy 2022 sur l’île de Man. Ce sont les quatrième et cinquième décès sur cette édition 2022, égalant le triste record de 2016.

L’impitoyable Tourist Trophy a fait deux victimes de plus. Roger Stockton et son fils Bradley ont tous deux perdu la vie vendredi lors de la dernière journée de course sur une des épreuves en side-car.

Âgé de 56 ans, Roger Stotckon participait à son onzième “TT” et à sa 20e course sur l’île de Man. Son fils, Bradley, 21 ans, découvrait lui le Tourist Trophy cette année. Il avait déjà participé à une épreuve plus tôt dans la quinzaine. Roger, originaire de Crew dans le Nord de l’Angleterre s’était réjouit de faire équipe avec son fils: “J'ai pris ma retraite à quelques reprises auparavant, mais je reviens toujours pour mon amour du sport. Faire le parcours avec ma chair et mon sang sera incroyable”, rapporte The Guardian.

Créé en 1907, le Tourist Trophy est une course de moto se déroulant sur l’île de Man au large de la Grande-Bretagne. Les pilotes atteignent des pointes à plus de 300 km/h sur des routes civiles, bien évidemment fermées pour l'événement. En 101 éditions, 263 pilotes sont décédés sur les routes mannoises. Roger et Bradley Stockton portent désormais ce nombre à 265.

Ces deux nouveaux décès s’ajoutent aux trois précédents. Le 1er juin, le Gallois Mark Purslow avait succombé à ses blessures après une chute lors des qualifications. Trois jours plus tard, c’est le Français César Chanal, pilote d’un side-car, qui perdait la vie sur les routes britanniques. L’Irlandais Davy Morgan a rejoint cette liste le 6 juin.

Avec désormais cinq décès recensés, l’édition 2022 se place parmi la plus meurtrière, à égalité avec l’édition 2016. Le Tourist Trophy faisait son grand retour après deux ans d’absence en raison du Covid-19.