"Ton inscription, c’est comme ton testament": la course moto la plus meurtrière du monde racontée par les pilotes

Avec trois décès, le Tourist Trophy de l'île de Man a, cette année encore, justifié sa funeste réputation. Considérée comme la plus meurtrière du monde, cette course a coûté la vie à 263 personnes depuis sa création en 1907. En quoi est-elle si dangereuse ? Pourquoi les pilotes continuent d’y participer malgré des tragédies à répétition ? Trois Français, deux engagés sur cette édition 2022 et un autre ayant arpenté les routes sinieuses de l'archipel par le passé, se confient à RMC Sport.

Juste après le drame, il n’a pas pris le départ de la course prévue ce jour-là. Parce qu’il ne le sentait pas. "Toutes les planètes n’étaient pas alignées pour que je m’élance. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Le Tourist Trophy c’est bien, mais la vie, c’est mieux." Julien Toniutti détient le record du pilote français le plus rapide de cette course disputée sur l’île de Man et considérée comme la plus meurtrière au monde. Avec quatre participations (2016, 2017, 2018, 2022), il connaît presque par cœur les routes sinueuses du petit archipel situé au large de l’Angleterre. Mais il reste tout à fait conscient du risque qu’il prend à chaque fois qu’il chevauche sa moto. Et le décès de son compatriote César Chanal, samedi 4 juin dans un accident de side-car, lui a rappelé le caractère parfois funeste de cette compétition à part.

Depuis le début de cette édition, organisée entre le 29 mai et ce vendredi 10 juin (qualifications et courses comprises), trois pilotes ont perdu la vie. En plus de César Chanal le Gallois Mark Purslow et le Nord-Irlandais Davy Morgan sont également décédés sur les routes de l’Île de Man. Depuis 1907 et la création de cette course devenue mythique, 263 personnes, pilotes ou spectateurs, ont trouvé la mort, avec un triste record à cinq décès pour la seule édition 2016.

La simple évocation de quelques chiffres suffit à comprendre la dangerosité de cette course. Le Tourist Trophy, c’est des tours d’une durée de 60 km (les pilotes peuvent en disputer jusqu'à six), 260 virages par tour, des pointes à 300 km/h et des moyennes de 200 km/h (soit 18 minutes pour boucler 60 km) pour les meilleurs. Le tout hors circuit, sur des routes habituellement utilisées par les habitants de l’île.

"L'erreur ne pardonne pas. Si tu fais l’erreur une fois, tu n’auras pas la chance de la faire deux fois."

"C’est l’adrénaline qui joue, assure Goulven Crochemore, Français engagé chez les side-cars pour la première fois en tant que pilote (il avait déjà participé en tant que passager). Rouler à 200 à travers les maisons, les villages, sans se poser de questions… C’est de l’adrénaline pure. Il y a beaucoup plus d'accidents que sur un circuit car rien n'est fait pour, il n’y a pas de voie de dégagement par exemple", détaille l’homme de 40 ans, qui a bénéficié d’une sorte de dérogation pour participer à cette édition, l’organisation n’autorisant normalement pas les "rookies" de plus de 40 ans.

"Comme dans un grand huit. Mais un grand huit qui dure deux heures"

"Les accidents graves sont très simples à comprendre: on est sur la route et sur des vitesses extrêmement élevées, donc forcément l'erreur ne pardonne pas, ajoute Julien Toniutti. Si tu fais l’erreur une fois, tu n’auras pas la chance de la faire deux fois. Il faut garder de la marge, rouler avec sa tête, c’est une course d’expérience. Mais, atteindre ces vitesses hors circuit, ce sont des sensations qu’on n’a nulle part ailleurs."

"Quand vous êtes sur la moto, vous n’êtes pas du tout dans la mort ou dans le danger, ajoute Morgan Govignon, deux Tourist Trophy au compteur. Vous êtes dans une espèce d’exaltation de la vie. On se sent vivant par le fait de vivre quelque chose d’unique et d’hallucinant. C’est comme si vous étiez partis dans un grand huit. Mais un grand huit qui dure quasiment deux heures. C’est un lot de sensation en permanence, et vous ressentez tout au fond de vous, dans le moindre détail."

Discuter avec des pilotes ayant participé au Tourist Trophy, c'est faire la connaissance de personnes qui n'ont simplement pas les mêmes limites que le commun des mortels. Dans leur bouche, la comparaison avec les parachutiste ou les alpinistes revient souvent. "La vie est dangereuse en règle générale, soupire Morgan Govignon. Mais je pense que ce qui est le plus dangereux, c’est de passer à côté de ses rêves et de claquer en regardant un plafond blanc et en se disant: ‘C’est trop tard’."

"Mon seul objectif, c’est de rentrer chez moi pour pouvoir serrer mon fils très fort dans les bras. Ici, il n’y pas de suicidaire. La première chose qu’on me dit, c’est que je dois débrancher pour faire ça. Eh bien non, je ne débranche pas. Car si je débranchais, je ferais que trois tours, pas plus."

Chaque année, environ 150 personnes (passagers de side-car compris), professionnels ou non, se ruent sur l'Île de Man pour réaliser le rêve d'une vie. Même si cette course est unique en son genre, comment expliquer que les pilotes du monde entier continuent d’y participer au regard de ces nombreux accidents tragiques ? "En tant que participant, on n’apprécie pas vraiment qu’on parle de cette course seulement pour les accidents, balaye Goulven Crochemore. Les gens parlent des crashs, veulent savoir quand cette course va s’arrêter. Nous, on ne veut pas en entendre parler. C’est nous qui décidons de venir, peu importe ce qui peut arriver. Si une telle course ne plaît pas à certaines personnes, qu'elles ne nous empêchent pas de la faire si nous en avons envie."

Un shot d'adrénaline, "une drogue"... mais des risques contrôlés

La dangerosité de cette course ne laisse pas les pilotes imperméables. Morgan Govignon avoue ne plus vouloir y retourner pour l'instant à cause du stress que cela procure. A lui, mais surtout à son entourage. "Quand il vient de se passer quelque chose, que vous avez une atmosphère de plomb qui tombe sur le paddock. Quand vous avez des motos garées sous les auvents et que les fleurs s’accumulent dessus… Ça ne donne envie à personne. Je n’ai pas fait une année là-bas sans qu’il y ait un accident mortel et c’est très compliqué. C’est ce qui fait que j’ai décidé de ne plus y retourner pour l’instant. C’est extrêmement pesant, c’est du stress tout l’année, surtout pour notre entourage."

Julien Toniutti, secoué par le décès de César Chanal (son passager Olivier Lavorel se trouve lui dans un état critique dans un hôpital de Liverpool) au point de ne pas prendre la route à la suite du drame, certifie de son côté que les risques qu’il prend sont contrôlés. "J’ai un petit garçon qui a huit ans. Je dis souvent que mon seul objectif c’est de rentrer chez moi pour pouvoir serrer mon fils très fort dans les bras, confie celui dont le pronostic vital a été engagé durant 48 heures en 2019 après une lourde chute sur le Dakar. Ici, il n’y pas de suicidaire. Quand on apprend que je fais le Tourist Trophy, la première chose qu’on me dit c’est que je dois débrancher pour faire ça. Eht bien non, je ne débranche pas. Car si je débranchais, je ferais que trois tours, pas plus. C’est une course qui paraît inaccessible et qui fait peur de l’extérieur. Mais derrière les plus grandes peurs, il y a les plus grandes satisfactions."

Goulven Crochemore, quant à lui, justifie sa participation au Tourist Trophy par une volonté de prendre un shot d’adrénaline. "C’est une drogue. J’en ai besoin, peu importe la manière. Quand on vient ici, on sait ce qu’il peut arriver. On ne le souhaite pas, mais on sait. Personne ne nous force à venir ici. Quand on remplit l’inscription, c’est comme si on remplissait un testament. On est formaté à ce qu’il arrive quelque chose. Nos proches savent aussi ce qui peut arriver. J’avais trois objectifs en venant ici: le premier, c’était de rentrer vivant, le deuxième être qualifié, le troisième voir le drapeau à damier. Tous mes potes me connaissent, ils savent qu’il y a un risque et que si un jour il m’arrive quelque chose, c’était en réalisant mes rêves."