Vingt-deux streamers, des Formule 4 et le célèbre circuit Bugatti... Pourquoi le Grand Prix Explorer de Squeezie est aussi attendu

Ce samedi au Mans, 22 streamers bien connus du public de Twitch comme Squeezie, Gotaga, Domingo ou Kaatsup se retrouveront pour une course de Formule 4. Entre partenariats et entrainements, les participants n’ont pas chômé afin d’être préparés le mieux possible pour ce Grand Prix Explorer.

C’est à la fois l'un des plus grands événements du stream français et une compétition sportive qui sera à suivre ce samedi au Mans. Après des mois de préparation, le Grand Prix Explorer va voir le jour et ce, au célèbre circuit Bugatti du Mans (de 8h à 19h). L'évènement sera diffusé sur la chaîne Twitch de Squeezie, le célèbre youtubeur et streamer à l’initiative de ce projet. Les essais commenceront dès 9h15, les qualifications à 10h15 et la course à 16h55.

La naissance du projet

Tout commence lors du ZEvent en 2020, événement où les streamers se réunissent pour recueillir des fonds pour une cause différente selon les années. Pour encourager les viewers à faire des dons, les streamers établissent des Donations Goals, des objectifs ou défis fixés selon les dons. Pour Squeezie, un de ceux-là était d’organiser "un tournoi IRL (In Real Life) de Formule Renault."

C’est lors d’un live sur Twitch en avril dernier que le vidéaste a annoncé la concrétisation de la course "Grand Prix Explorer". Avec les présences de 22 pilotes, réunis par deux. Chaque duo de pilotes sera représenté par une écurie, ainsi le principe du sport automobile est respecté jusqu’au bout.

Cette idée de course, Squeezie l’a en tête depuis trois ans avec un de ses amis. Suiveur des sports automobiles et conscient que les participants dont lui sont pour la plupart des débutants dans l’exercice pratique, l’usage d’une F4 connue pour être légère est privilégié.

Une liste prestigieuse de streamers et 40.000 spectateurs attendus

Dans la foulée, sont annoncés les participants qui se sont quasiment tous fait un nom sur Youtube et Twitch. Ainsi 11 équipes seront présentes sur le circuit Bugatti. Les duos formés pour l’occasion étant : Squeezie/Gotaga, Depielo/Valouzz, Joyca/Théo Babac, Xari/Domingo, Amixem/Etienne Moustache, Djilsi/Manon, Le Bouseuh/Kaatsup, Vilebrequin (Sylvain et Pierre), Seb la Frite/Sofyan, Deujna/Dobby et Prime/Bibi.

Un casting qui va piloter sous les yeux de plus de 40.000 fans dans les gradins selon Ouest France. Sans compter les milliers de viewers qui devraient être présents sur le stream de Squeezie, endroit où la course sera diffusée.

Au moment de donner la liste des pilotes, Squeezie a expliqué les raisons l’ayant poussé à les choisir. Pour Vilebrequin, ce sont leur passion pour les automobiles qui l’ont incité à leur proposer de participer à cet évènement: "C’est très logique qu’ils soient là, ils conduisent des voitures toute l’année, c’est leur game." Habitué à faire des sessions sur des jeux de Formule 1, Le Bouseuh est de son côté un adversaire assez redouté par Squeezie, de même que Depielo et Valouzz qui ont "un vrai level." Afin d’équilibrer les forces, des débutants ont aussi été invités à l’évènement.

Des écuries présentes dont Alpine

Pour accompagner ces pilotes, des écuries ont accepté de participer à ce Grand Prix. Parmi elles, une très connue puisqu’Alpine accompagnera le duo Djilsi et Manon (Allons Rider). L’équipe française est connue pour avoir dans ses rangs en Formule 1 Esteban Ocon et Fernando Alonso. D’après Ouest France, les deux participants au GP Explorer ont pu profiter de cette collaboration afin d’assister au GP de Hongrie en F1. Course remportée en juillet dernier par le champion du monde de Red Bull Max Verstappen.

D’autres streamers ont orienté leur choix vers des marques plus ou moins éloignées du sport automobile:

Oscaro: Depielo/Valouzz

Fruitz: Deujna/Dobby

NordVPN: Vilebrequin

Call of Duty MWII: Squeezie/Gotaga

World of Tanks: Amixem/Etienne Moustache

Cupra Team Pax: Xari/Domingo

Black Adam: Prime/Bibi

PUBG Mobile: Le Bouseuh/Kaatsup

Igraal: Seb la Frite/Sofyan

Rhinoshield: Joyca/Théo Babac

Un entraînement difficile, et un abandon

Avant d’arriver au jour fatidique, les pilotes novices ont dû s’entraîner durant de longs mois. Une étape pas forcément aisée. Comme précisé par Squeezie dans sa vidéo de présentation de l’évènement, ces moments ont été séparés par de la préparation physique, des sessions de roulage et un passage du permis F4. Ainsi que 5 jours de formations avec la Fédération française du sport automobile.

Piloter une monoplace est loin d’être chose aisée, et les streamers s’en sont vite rendus compte. Dans une interview disponible sur sa chaîne Youtube, Deujna admet avoir songé à abandonner à certains moments: "À la 3e session, je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis là ? Il y a aussi eu un moment à la 2e session où j’ai eu très peur. Je me suis dit que je n’aime pas ce que je fais, je ne me sentais limite pas légitime d’être là."

Après avoir été rassurée par son entourage, la Youtubeuse comptant un million d’abonnés a décidé de poursuivre l’aventure. À l’inverse d’un autre pilote qui a finalement abandonné la partie. Censé faire équipe dans un premier temps avec Seb la Frite, Maxence a annoncé sur Instagram sa décision, expliquant cela par un manque de motivation: "Il me manquait la petite étincelle en plus qui allait me donner envie de me battre et de m’y donner sérieusement (...) J’arrivais pas à m’y mettre à fond, à profiter assez, j’étais trop distrait, et je voulais pas commencer à me sentir illégitime d’être formé dans cette école et participer à cet événement."

Un GP Explorer très animé en vu

Ces épreuves passées, vient le grand jour du GP Explorer. Ce samedi sera ainsi divisé en deux parties: les essais libres et les qualifications le matin, puis la course et la remise des prix l’après-midi. L’évènement commencera à 8h et se terminera à 19h.

Les pilotes ne seront néanmoins pas les seuls à faire parler d’eux. Le célèbre duo Bigflo et Oli donnera un concert de 2h30 au sein du village du circuit, tout comme Bianca Costa. Ils se produiront de 12h15 à 14h45. De quoi pleinement occuper ceux qui seront présents au Mans, avant le début de la course prévu pour 16h55. Des personnalités du monde de Youtube et Twitch animeront aussi cette journée: Théodort, Doigby et Kameto.