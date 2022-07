Basket: accusée de trafic de drogue en Russie, Brittney Griner plaide coupable

Brittney Griner a plaidé coupable de contrebande de drogue ce jeudi lors de son procès en Russie. En février, la star du basket américain a été arrêtée en possession d'un liquide à base de cannabis dans un aéroport de Moscou.

La basketteuse américaine Brittney Griner a annoncé ce jeudi à son procès plaider coupable de contrebande de drogue, après avoir été arrêtée en février en possession d'un liquide à base de cannabis dans un aéroport de Moscou. "Je souhaite plaider coupable concernant toutes les accusations", a-t-elle dit au tribunal, ajoutant qu'elle n'avait toutefois "pas l'intention de violer la loi russe".

Le procès de la star américaine du basket féminin Brittney Griner pour contrebande de drogues s'est ouvert vendredi dernier à huis clos partiel en Russie, une affaire à forte connotation politique compte-tenu de l'étendu de l'antagonisme russo-américain.

La joueuse des Phoenix Mercury venait en Russie en février pour y jouer durant l'intersaison américaine, pratique courante des basketteuses qui gagnent à l'étranger parfois plus que chez elles. C'est à son arrivée à l'aéroport moscovite de Cheremetievo que la double médaillée d'or olympique avec les Etats-Unis (2016, 2020) a été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuses et d'un liquide à base de cannabis.

Les autorités américaines avaient dans un premier temps fait profil bas sur son cas qui n'a été révélé au grand public que le 5 mars. Sur fond de dégradation continue des relations russo-américaine, en particulier avec le conflit en Ukraine, les plus hautes autorités à Washington se sont ensuite saisi de l'affaire et ont déclaré que la Russie détenait "injustement" la star de 2m03, âgée de 31 ans.

Son cas est entre les mains de l'envoyé spécial des États-Unis en charge des personnes prises en otage. Au regard de la jurisprudence russe dans des affaires similaires, la jeune femme doit s'attendre à une sentence lourde, à purger dans une colonie pénitentiaire russe. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.

Ces dernier jours, Griner a envoyé une lettre manuscrite à la Maison Blanche, pour demander directement à Joe Biden d'intervenir pour qu'elle retrouve la liberté. Plusieurs extraits ont été partagés par les représentants de la star de WNBA.

"Je suis terrifiée à l'idée d'être ici pour toujours. Je me rends compte que vous faites face à tant de choses, mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, ainsi que les autres détenus. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison. J'ai voté pour la première fois en 2020 et j'ai voté pour vous. Je crois en vous. J'ai encore tant de choses à faire avec ma liberté que vous pouvez aider à restaurer. Ma femme me manque. Ma famille me manque. Mes coéquipières me manquent", a-t-elle notamment écrit.