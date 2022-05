Basket: Adreian Payne, ancien joueur de l’ASVEL, est mort à l’âge de 31 ans

Adreian Payne, champion de France avec l’ASVEL en 2019 et cadre de l’effectif rhodanien lors du retour de ce dernier en Euroligue, est décédé à l’âge de 31 ans, rapporte ce lundi la presse américaine. Les circonstances de sa mort sont pour l’instant inconnues.

Le basket français est endeuillé. Ce lundi, le journal The Detroit Free Press rapporte le décès du pivot américain Adreian Payne à l’âge de 31 ans, confirmant ainsi une information de son ex coéquipier, l’ancien joueur NBA Jared Sullinger. Les conséquences de sa disparition, que l'on apprend le jour de son anniversaire, sont pour l’instant inconnues.

Adreian Payne © Icon Sport

Payne a notamment fait les beaux jours de l’ASVEL entre 2019 et 2020. En 2019, l’intérieur de 2,08m s’offre le doublé championnat-Coupe de France avec le club de Tony Parker dans un rôle majeur (11 points, 3,9 rebonds en playoffs). A l’automne 2019, il fait partie des cadres de l’effectif lors du grand retour des Rhodaniens en Euroligue.

Le club rhodanien a d'ailleurs réagi à la triste nouvelle sur les coups de 17 heures. "Terriblement choqué par l'annonce du décès d'Adreian Payne, écrit l'ASVEL sur Twitter. Difficile de trouver les mots quand on perd un membre de la famille... Toutes nos pensées pour ses proches."

Drafté en 15e position en 2014, plus de 100 matchs NBA

Véritable star de Michigan State lors de son cursus universitaire, il est choisi en 15e position de la draft 2014, loin devant un certain Nikola Jokic. Au début de sa carrière professionnelle, avant de s’exiler en Europe, il a joué pendant quatre saisons en NBA et comptabilise plus de 100 rencontres dans la Grande ligue entre les Atlanta Hawks, les Minnesota Timberwolves et les Orlando Magic. Cette saison, il évoluait en D1 lituanienne, avec le Utenos Juventus.