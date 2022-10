PSG: "Mbappé est le joueur qui m'inspire le plus", confie le basketteur Victor Wembanyama

Présent au Parc des Princes ce dimanche lors de la victoire du PSG (1-0) face à l'OM dans un match comptant pour la 11e journée de Ligue 1, le basketteur Victor Wembanyama a eu l'occasion de s'exprimer sur Kylian Mbappé, une source d'inspiration pour lui.

Un géant au Parc des Princes. Ce dimanche, Victor Wembanyama, le favori de la prochaine draft NBA, qui a récemment impressionné les Etats-Unis, a assisté à la victoire du PSG (1-0) face à l'OM lors de la 11e journée de Ligue 1. L'homme de 18 ans, qui mesure 2,19m, a eu l'occasion d'admirer de près Kylian Mbappé.

"On a énormément de points communs"

Interrogé par la chaîne PSG TV, Victor Wembanyama n'a pas caché que Kylian Mbappé représentait pour lui une source d'inspiration. "Bien sûr, depuis de nombreuses années. Je me rends compte qu’on a énormément de points communs, a commenté le joueur des Métropolitans 92. Je ne l’ai pas encore rencontré en personne mais c’est sûr que c’est quelqu’un en qui je me retrouverais beaucoup."

"Kylian est le joueur qui m’inspire le plus, mais je veux être original et tracer ma propre voie", a poursuivi le basketteur, annoncé déjà comme une future star en NBA. Wembanyama n'a donc plus que quelques mois pour se rendre au Parc des Princes, avant de connaître une nouvelle vie. "Je suis fan de foot depuis toujours. J’en ai moi-même fait il y a quelques années. J’étais gardien. Et maintenant que je joue en région parisienne, c’est un rendez-vous presque hebdomadaire pour moi de venir voir le PSG", a lâché le jeune prodige.

Grâce à son succès sur un but de Neymar, avec Kylian Mbappé en passeur décisif, le PSG a conforté sa place de leader de Ligue 1, avec 29 points, repoussant l'OM à six unités. Le prochain rendez-vous au Parc des Princes est prévu le 25 octobre prochain avec la réception du Maccabi Haïfa en Ligue des champions.