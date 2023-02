Basket: exclu des Bleus pour avoir signé en Russie, Heurtel toujours candidat pour la Coupe du monde

Dans un entretien accordé dimanche à Ouest-France, le meneur de jeu français, Thomas Heurtel, assure qu’il est toujours disponible pour les Bleus. L’ancien joueur du Real a été écarté après avoir signé pour le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg alors qu’il avait paraphé la charte interdisant tout joueur lié contractuellement à un club russe ou biélorusse à rejoindre la sélection.

Quel avenir international pour Thomas Heurtel ? Pièce maitresse des Bleus, le meneur de 33 ans n’est plus sélectionné et sélectionnable avec l’équipe de France depuis qu’il a décidé de signer son contrat avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg le 21 septembre dernier, trois jours après avoir décroché la médaille d’argent à l’Eurobasket (défaite en finale contre l’Espagne). Une décision qui va l’encontre de la charte de la Fédération établie en raison de la guerre en Ukraine qu’il a signée et qui stipule que tout joueur s’engageant avec un club russe ou biélorusse ne sera plus sélectionnable avec les Bleus.

"Si la Fédération m’appelle, je serai prêt"

Si Heurtel avait répondu sèchement aux commentaires sur son choix de rejoindre la formation russe ("Sachez que j’en ai complètement rien à foutre"), il n’a pas fait une croix sur la sélection alors que se profile la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre) et surtout les Jeux olympiques à Paris en 2024. "Si la Fédération m’appelle, je serai prêt", assure-t-il à Ouest-France avant d’ajouter : "C’est toujours un honneur de porter ce maillot-là."

Paris 2024 ? "Ce serait magique"

Candidat à une place en sélection, le meneur international reste en désaccord profond avec la FFBB : "Je ne comprends pas vraiment le but de cette décision. Nous pratiquons des sports professionnels, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, nous détestons les guerres. Je ne crois pas que ça ait de sens parce que je travaille juste dans un club russe. (…) Même si j’ai signé en Russie, ça ne veut pas dire que je ne compatis pas avec les Ukrainiens."

Thomas Heurtel s’est engagé pour une saison plus une autre en option avec le Zénith. Il peut donc être sans club la saison prochaine. Et à nouveau sélectionnable ? Difficile à dire. Mais le meneur le clame haut et fort. Il a envie de disputer les Jeux de Paris 2024 : "Ce serait magique", glisse-t-il.