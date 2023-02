Basket: "Il ne faut pas laisser passer ça", Loïc Akono porte plainte après avoir été victime d'injures racistes en plein match

Loïc Akono, joueur du Metz, a été victime dimanche dernier de propos racistes lors d’un match de championnat à Charleville-Mézières. Invité samedi de La Matinale Week-end sur RMC, il confirme avoir déposé plainte.

Dimanche dernier, le basketteur de Metz (Nationale 2, quatrième division) Loïc Akono a été victime de propos racistes lors d’un match de championnat à Charleville-Mézières (Ardennes). Il accuse un spectateur de lui avoir lancé "Relève-toi bonobo". Le joueur de 35 ans et le club messin des "Canonniers" ont décidé de chacun déposer plainte pour provocation à la haine lors d'une manifestation sportive. Loïc Akono a en plus déposé une troisième plainte du chef d'injure à caractère racial. Il était l'invité ce samedi de La Matinale Week-End sur l'antenne de RMC.

"Un coéquipier est venu me relever, il a entendu et a demandé au gars de répéter, et ce gars a répété. Les nerfs sont montés, j’ai essayé de parler à ce monsieur. L’arbitre a alors essayé alors de me faire rester dans le match en me menaçant de me mettre une faute technique. Je n’ai pas apprécié, j’ai été insulté sans droit de réponse. Puis j'ai prévenu le deuxième arbitre, en vain. J’ai eu l’impression que personne ne voulait m’écouter. J’ai décidé de quitter le terrain", a témoigné l’ancien joueur professionnel (Nanterre, Gravelines-Dunkerque), qui déplore l’absence de réaction des arbitres et qui réclame maintenant des sanctions devant la justice.

"J’espère qu’il y aura un procès"

La Fédération française de basket-ball a déjà réagi puisque la section masculine de Charleville-Mézières devra disputer jusqu'à nouvel ordre ses matchs à domicile à huis clos à la suite de ces propos racistes tenus par un spectateur à l'encontre de Loïc Akono. "J’attends que cette personne soit punie par la loi, qu’elle soit bannie des salles de basket, a-t-il confié sur RMC. J’aimerais que ça n’arrive plus. Ces comportements de haine et de racisme n’ont rien à faire dans les enceintes sportives. La Fédération a pris des sanctions, moi je suis victime. J’espère qu’il y aura un procès, cette personne a des comptes à rendre, j’ai été blessé et humilié devant une salle entière, je vais aller au bout des choses, il ne faut pas laisser passer ça."

"J’ai 18 ans de carrière, c’est la première fois que ça m’arrive, a-t-il ajouté. En cas de procès, je voudrais dire à cette personne que j’ai été blessé, je demanderais pourquoi elle a dit ça, même s’il n’y a rien à comprendre. J’étais dévasté sur le moment, ça a pris une ampleur incroyable, je n’ai pas encore pu me reposer ni prendre du temps pour moi. J’ai rejoué vendredi soir. J’ai pu voir des proches et de la famille, ce soutien est le plus important."