Basket: l'équipe de France valide son billet pour l'Euro 2022

En s'imposant ce samedi face au Monténégro (73-71) à Podgorica, l'équipe de France de basket a validé sa qualification pour l'Euro 2022. Un quatrième succès en cinq matchs, avant de jouer la première place du groupe lundi face à la Grande-Bretagne.

Pendant que les stars poursuivent la saison de NBA, le reste de l'équipe de France fait le travail. Les Bleus ont décroché ce samedi leur qualification pour l'Euro 2022, grâce à leur succès face au Monténégro (73-71), à Podgorica.

Un Euro reporté d'un an

Quatrième victoire en cinq matchs pour les joueurs de Vincent Collet dans ces qualifications pour la compétition continentale, initialement prévue à l'automne 2021 mais reportée d'un an à cause de la pandémie de coronavirus et du report des Jeux olympiques de Tokyo.

Heurtel pour valider la victoire

Les Bleus étaient pourtant menés à la pause, de six points, après deux premiers quart-temps difficiles. La différence s'est faite en fin de match, avec un retard de sept longueurs compensé par un 8-0, sous l'impulsion d'un Isaïa Cordinier en grande forme. Et c'est Thomas Heurtel, sans compétition depuis deux mois, qui a scellé la victoire tricolore aux lancers francs.

Reste à terminer le travail lundi face à la Grande-Bretagne, elle aussi déjà qualifiée pour l'Euro. En jeu: la première place du groupe.