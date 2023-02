Basket: l'homme de 73 ans qui a tenu des propos racistes contre Akono sera jugé en juillet

L'auteur présumé de propos racistes ayant visé en janvier dernier Loïc Akono, un basketteur de Metz, a été identifié et sera jugé en juillet notamment pour "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion".

"J’espère qu’il y aura un procès, cette personne a des comptes à rendre, j’ai été blessé et humilié, je vais aller au bout des choses, il ne faut pas laisser passer ça." Au micro de RMC début février, Loïc Akono avait raconté ce qui lui était arrivé lors d'une rencontre de championnat quelques jours plus tôt. Ce basketteur évoluant à Metz (N2, quatrième division) avait été victime de propos racistes face à Charleville-Mézières (Ardennes). Il accuse un spectateur de lui avoir lancé "Relève-toi bonobo".

L'auteur présumé de ces propos racistes ayant visé Loïc Akono a été identifié et sera jugé en juillet, a annoncé ce vendredi le parquet. Le mis en cause est âgé de 73 ans et il a été entendu en audition libre jeudi. "Il a reconnu avoir employé le terme bonobo", alors qu'il assistait le 29 janvier à Charleville-Mezières à un match de l'équipe locale contre le club messin des "Canonniers", a indiqué dans un communiqué la procureure de la ville, Magali Josse.

Il encourt un an d'emprisonnement

Convoqué en justice pour "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion" et "provocation à la haine lors d'une manifestation sportive", il sera jugé le 3 juillet. Il "encourt une peine d'un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, outre la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant une durée de cinq ans". Le parquet de Charleville-Mézières avait ouvert une enquête préliminaire après l'incident, dont le joueur avait rendu compte sur les réseaux sociaux.

"J'ai décidé de quitter le terrain aujourd'hui à Charleville-Mézières après cette phrase d'une personne dans les gradins 'Relève-toi bonobo'", avait écrit le joueur de 35 ans. Il avait ensuite, avec le club messin, déposé trois plaintes contre X. A la suite de cette affaire, la Fédération française de basket-ball a imposé à titre conservatoire un huis clos total sur tous les matchs à domicile de Charleville-Mézières. Une réunion de la commission de discipline doit par ailleurs se tenir à Paris le 22 février, au siège de la FFBB, à laquelle le club de Metz sera associé.

Vainqueur de la Coupe de France en 2005 avec Gravelines, champion de France de ProB avec Boulogne-sur-Mer et Nanterre, le meneur a rapidement reçu un large soutien du monde du basket, de nombreux joueurs lui adressant des messages en ce sens sur les réseaux sociaux.