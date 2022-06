Basket: "Le meilleur endroit pour me développer", Rayan Rupert explique son choix de la NBL

Pour sa première aventure professionnelle, Rayan Rupert, petit frère de l’internationale Iliana, s’est engagé pour les New Zealand Breakers, club de la NBL (National Basketball League), le plus haut niveau en Australie et Nouvelle-Zélande. Il a confié sa première réaction à Basket Time.

Tout juste sortie de l’INSEP, Rayan Rupert va imiter d’autres jeunes talents français comme Ousmane Dieng ou Hugo Besson qui ont choisi cette ligue en pleine essor. "C’est le meilleur projet sportif pour moi en terme d’encadrement et projet de jeu pour continuer à me développer. Avoir l’opportunité de jouer, confie Rayan Rupert dans Basket Time. De voir des Français jouer là-bas, cela m’a rassuré. Ousmane Dieng, j’étais avec lui à l’INSEP. Hugo Besson, j’ai bien aimé sa progression."

La NBL est une véritable pouponnière et ligue de développement qui prépare à la NBA. LaMelo Ball, le meneur américain, n’a pas hésité lui aussi à jouer une saison aux Hawks d’Illawara avant de s’inscrire à la draft NBA en 2020 et de devenir aujourd’hui le meneur titulaire des Hornets de Charlotte. Ce programme baptisé 'NEXT STAR' n’a que peu d’équivalent hors Etats-Unis. De quoi lancer Rayan Rupert vers la grande ligue ? Le fils de Thierry Rupert, ancien international français décédé tragiquement en 2013, garde la tête sur les épaules. "Je ne pense pas vraiment à la NBA. Je pense que c’est le meilleur endroit pour me développer. Il y a ce programme 'NEXT STAR'. J’ai un préparateur physique, un coach individuel et un nutritionniste. Je viens tout juste d’avoir 18 ans. J’ai encore besoin de travailler. C’est la meilleure structure."

Auteur d’une saison solide au Pôle France, Rayan Rupert, meneur-arrière de grande taille, 2 mètres, continuera son développement hors de France alors que des clubs français comme Paris Basketball notamment étaient intéressés.