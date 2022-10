Basket: Team USA espère convaincre Embiid en vue des JO 2024 à Paris

Les dirigeants du basket américain s’activeraient en coulisses pour convaincre Joel Embiid d’endosser le maillot de Team USA. En espérant l’aligner aux JO 2024 de Paris. Une concurrence de taille pour l’équipe de France, qui cherche aussi à récupérer le pivot de Philadelphie, natif du Cameroun.

Il a désormais l’embarras du choix. Et il continue de laisser le doute planer. Après avoir obtenu la nationalité française début juillet, puis être devenu citoyen américain il y a quelques semaines, Joel Embiid, né au Cameroun, peut choisir entre trois sélections nationales. Un dilemme qu’il ne semble pas avoir tranché en ce début d’automne. Autant dire que le pivot de Philadelphie est particulièrement courtisé.

Selon le journaliste spécialisé Marc Stein, ancien collaborateur du New York Times et d’ESPN, les dirigeants de l’équipe des États-Unis s’activeraient en coulisses pour tenter de séduire le géant de 2,13m. Avec l’objectif de l’aligner aux JO 2024 de Paris. Team USA ne manque pas de talents dans son réservoir mais depuis quelques années, les Américains peinent à trouver un Big Man dominant dans la raquette.

Les Bleus rêvent de l’associer à Wembanyama

S’ils parvenaient à convaincre Embiid, ce serait un vrai coup dur pour l’équipe de France, qui cherche également à le récupérer. Depuis qu’il a officiellement obtenu la nationalité française (en clamant son amour pour l’Hexagone, où réside une partie de sa famille), le meilleur marqueur de la dernière saison NBA (30,6 points de moyenne en 68 matchs) fait saliver les Bleus, qui rêvent de bousculer à nouveau les stars américaines dans deux ans et demi.

Avec le taulier des Sixers, associé à Rudy Gobert et Victor Wembanyama, qui affole le monde de la balle orange à seulement 18 ans, la France aborderait ses Jeux olympiques à domicile avec d’énormes ambitions. Sachant que les coéquipiers d’Evan Fournier ont déjà battu Team USA lors du premier tour des JO de Tokyo l’an passé (83-76), avant de s’incliner de peu en finale face aux partenaires de Kevin Durant (87-82).

Brun: "Je reste persuadé qu’il jouera pour la France"

Malgré l’intérêt des Américains, notre consultant Stephen Brun reste confiant pour l’équipe de France dans ce dossier. "Son passeport américain, je vois ça comme une démarche administrative, a-t-il commenté au début du mois dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Il est arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 16 ans. Il va sûrement y finir sa vie. Son fils est né là-bas il y a deux ans. Fiscalement, c’est peut-être aussi plus simple d’être Américain (…) Moi, je pense qu’il va jouer pour la France. Sportivement, ça a peut-être plus d’intérêt de jouer pour la France parce que taper les Américains, c’est bien plus valorisant que jouer pour Team USA. Je ne vois pas de grande inquiétude et je reste persuadé que Joel Embiid jouera pour les Bleus."