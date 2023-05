Betclic Elite: le grand espoir Zaccharie Risacher annonce quitter l'Asvel

Zaccharie Risacher, jeune pépite de 18 ans du basket français, a annoncé samedi son intention de quitter l'Asvel à la fin de la saison. L'ailier dit discuter avec Bourg-en-Bresse.

Le grand espoir du basket français Zaccharie Risacher, 18 ans et pronostiqué parmi les premiers choix de la draft de la NBA 2024, a annoncé samedi qu'il allait quitter l'Asvel à l'issue de la saison. "Malheureusement, je vais quitter l'Asvel, c'est acté, c'est sûr. (...) Je parle beaucoup avec Bourg-en-Bresse mais il n'y a rien d'officiel. Je suis encore dans ma phase de réflexion", a indiqué Zaccharie Risacher au micro de France 3 Rhône-Alpes lors du deuxième match des finales de la Ligue féminine de basket.

L'ailier de 2,03 mètres est annoncé parmi les premiers choix de la draft 2024 par plusieurs médias américains. Un spécialiste de la chaîne ESPN le place même au troisième rang, du jamais vu avant Victor Wembanyma qui devrait le mois prochain être le choix N.1, alloué aux San Antonio Spurs.

"Avoir un projet dans lequel je crois plus"

Victor Wembanyma avait d'ailleurs déjà quitté Villeurbanne lui aussi pour poursuivre sa progression à Boulogne-Levallois avant de s'envoler vers la NBA. "Je n'ai pas forcément eu une bonne adaptation", a poursuivi l'arrière, fils de l'ancien international Stéphane Risacher. "Je prends la destination d'un autre club pour me sentir mieux et avoir un projet dans lequel je crois plus." Entre l'Elite et l'Euroligue, Risacher a disputé 34 matches cette saison avec l'Asvel pour 13 minutes de jeu en moyenne. Il a notamment passé 10 points à Fenerbahçe lors du succès 91-77 à l'Astroballe en janvier alors qu'il n'avait encore que 17 ans.