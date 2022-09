Eurobasket 2022: l’image de Collet qui était "persuadé" d’avoir gagné à la fin du temps réglementaire

Le sélectionneur de l’équipe de France a brièvement cru que les Bleus avaient battu la Turquie à l’issue du temps réglementaire samedi en 8e de finale de l’Eurobasket à Berlin. Une fausse joie même si les Tricolores ont fini par arracher leur ticket pour les quarts après la prolongation.

Poings serrés en direction de son banc et gros "ouf" de soulagement pour Vincent Collet. Après un dunk salvateur de Rudy Gobert face à la Turquie, l’équipe de France est toujours en vie. Mais contrairement à ce que laisse penser l’attitude du sélectionneur des Bleus, la qualification pour les quarts de finale de l’Eurobasket n’est, à cet instant, pas encore en poche.

A l’issue d’un quatrième quart-temps tout simplement irrespirable durant lequel les Tricolores sont au bord du précipice, le pivot français et ses partenaires arrachent presque miraculeusement la prolongation (77-77). Honnête, Vincent Collet a admis qu’à cet instant, il pensait que la victoire et la qualif étaient acquises. Elles ne le seront qu'après la prolongation (victoire 87-86).

Vincent Collet, en polo blanc en haut à droite serre les poings en direction de son banc © @Canal+

"J’avais cinq minutes d’avance"

"C'est probablement le scénario le plus dingue que j'ai connu, a-t-il déclaré après la rencontre, samedi à Berlin. J'ai même cru qu'on avait gagné, je pensais qu'on avait qu'un point de retard, je ne sais pas pourquoi d’ailleurs parce que j’ai bien vu qu’il y en avait deux mais ça va tellement vite… J’étais persuadé qu’on avait gagné !" Et Collet de conclure, dans un sourire : "J’avais cinq minutes d’avance." L'équipe de France briguera une place en demi-finale de l'Euro face au vainqueur du match entre la Serbie et l'Italie ce dimanche (18h).