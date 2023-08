Coupe du monde de basket: "Aujourd’hui, il faut aller chercher le Graal", l'appel de Nando de Colo

Ambitieuse, l’équipe de France de Basket entame ce vendredi la Coupe du Monde 2023 en Indonésie. Face au Canada, les Bleus auront d’entrée de jeu un adversaire renforcé avec la présence de ses stars NBA.

Troisième en 2019 en Chine, vice-champion olympique à Tokyo en 2021, vice-champion d’Europe en 2022 à l’Euro, lors des trois dernières compétitons, la France est montée à chaque fois sur le podium mais jamais sur la première marche.

Dix ans après le seul et dernier titre du basket français masculin (Euro 2013), la génération 2023 veut ramener la médaille d’or dès cette année même si les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont en ligne de mire: "Je pense qu' après avoir récolté pas mal de médailles ces dernières années , aujourd'hui il faut aller chercher le Graal, confie Nando De Colo, de retour en équipe de France après une pause l’été dernier. C’est un objectif très élevé, on sait que la route va être très difficile. Il y aura sûrement des hauts et des bas mais c’est collectivement qu’on va faire la différence. Je pense qu’il va falloir être costaud quoi qu’il arrive durant cette compétition."

La France a une carte à jouer

Une Coupe du Monde 2023 privée de nombreuses stars. Côté Team USA sur les 12 champions olympiques, aucun n’est du voyage pour ce Mondial coorganisé sur trois pays (Indonésie, Philippines et Japon). Néanmoins, les Etats-Unis, entraînés désormais par Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors qui a succédé à Gregg Popovich, sont venus armés de la star des Knicks, Jalen Brunson, du coéquipier de Rudy Gobert et franchise player de Minnesota, Anthony Edwards, ou encore du feu follet arrière des Los Angeles Lakers, Austin Reaves.

Coté international, le Grec Giannis Antetokounmpo, le Serbe et MVP des Finales NBA 2023, Nikola Jokic, ont décliné l’invitation. Si Team USA apparaît comme un favori légitime, plusieurs nations dont la France, l’Australie, la Slovénie de Luka Doncic (pays composants le dernier carré des Jeux Olympiques), font partie des postulants au titre de champion : "Chaque année, on se focalise trop sur les joueurs qui ne sont pas là. Il faut se focaliser sur les joueurs qui sont là, il y a beaucoup, beaucoup de talent dans chaque équipe. Voilà, chaque équipe a ses chances donc je pense qu'il faut sous-estimer personne" constate Guershon Yabusele, ailier fort de l’équipe de France.

Le Canada pour démarrer

Pour débuter la compétition, la France défie ce vendredi à 15h30, le Canada en quête d’une qualification olympique pour Paris 2024 via ce tournoi. L’équipe est emmenée par le joueur vedette d’Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (4ème meilleur marqueur de la saison 22/23 avec 31,4 points de moyenne). Francophone car né à Montréal, l’arrière Luguentz Dort sera en mission défensive sur les arrières français dont Nando De Colo et Evan Fournier : "C’est sûr que l'équipe canadienne n'a pas vraiment eu beaucoup de succès les dernières années dans la Coupe du Monde comparé à la France qui en a eu. Ça va être un bon challenge, ça ne sera pas un match facile. C’est sûr que c’est une équipe qui a beaucoup d'expérience, ils ont joué ensemble pendant longtemps. On va jouer vraiment fort." a confié le Québécois à RMC Sport

Les Bleus sont prévenus. L’entrée en lice sera d’entrée corsée. La France jouera ensuite la Lettonie sans sa star Porzingis dimanche puis le Liban mardi. A l’issue de cette première phase de poules, les deux meilleures équipes du groupe de la France rencontreront les deux meilleures équipes du groupe de l’Espagne, du Brésil et de la Côte d’Ivoire.