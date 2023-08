Les cinq joueurs à suivre lors de la Coupe du monde de basket qui débute cette semaine

La Coupe du monde de basket, qui se jouera en Indonésie, au Japon et aux Philippines, débute vendredi. Malgré les absences de plusieurs stars NBA, plusieurs joueurs vont tenter de briller lors de cette compétition et sont à surveiller.

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis, Jamal Murray... beaucoup de stars NBA manquent à l'appel et ne disputeront pas la Coupe du monde 2023. Cependant, cela représente également une occasion pour plusieurs joueurs de confirmer ou de montrer tout leur potentiel, sur la scène internationale.

Luka Doncic, le maestro slovène

Le meilleur joueur du tournoi. C'est simple, Luka Doncic peut tout faire. Marquer des points, faire des passes décisives, sublimer son équipe, prendre un match à son compte... la liste est longue. A 24 ans, le joueur des Dallas Mavericks connaît déjà très bien le basket FIBA, après quatre saisons jouées avec le Real Madrid et un titre d'Euroligue en 2018. Adoubé par Stephen Curry, qui voit en Doncic le futur de la NBA, la Slovénie ira aussi loin que le meneur slovène le permettra.

Anthony Edwards, futur patron de Team USA

Oui, les Etats-Unis n'ont pas de superstar à proprement parler pour cette Coupe du monde. Mais s'il y a une superstar en devenir dans cet effectif, c'est bien Anthony Edwards. 22 ans seulement, l'arrière-ailier des Minnesota Timberwolves va emmener les Etats-Unis dans son sillage. Un jeu explosif et athlétique, une mentalité de vainqueur, associés à une personnalité charismatique: Anthony Edwards est indéniablement le visage de la sélection américaine pour cette Coupe du monde.

Pour le dernier match de préparation des Etats-Unis, ''Ant'' a inscrit 34 points contre l'Allemagne, le 20 août.

Shai Gilgeous-Alexander, leader du Canada

En l'absence de Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander sera le visage de la sélection canadienne. Après une saison exceptionnelle d'un point de vue individuel avec l'Oklahoma City Thunder, il aura la volonté de confirmer tout son potentiel. Nommé dans la première équipe All-NBA en 2023, ''SGA'' est un scoreur accompli. A seulement 25 ans, le Canada comptera sur lui pour aller loin dans la compétition.

Lauri Markkanen, le bijou finlandais

Dans un groupe E relevé avec l'Allemagne, l'Australie et le Japon, la Finlande pourra compter sur son joyau Lauri Markkanen. Il a été désigné comme MIP (Progression de l'année) en 2023. Adroit au tir, polyvalent, Markkanen est en confiance après sa saison NBA réussie. A 26 ans, le joueur de l'Utah Jazz devra montrer toutes ses qualités pour porter sa sélection et tenter d'accéder aux phases finale de la Coupe du monde avec la Finlande.

Josh Giddey, la pépite australienne

L'Australie est l'une des équipes favorites, et encore plus avec la présence de Josh Giddey, le meneur de l'Oklahoma City Thunder. A 20 ans seulement, cette Coupe du monde est l'occasion pour Giddey de montrer tout son potentiel. Le meneur australien est complet. Il utilise de sa taille (2m03) pour se battre au rebond mais aussi de sa vision du jeu pour distribuer le ballon à ses coéquipiers efficacement.

Une mention honorable pour Franz Wagner (21 ans), l'ailier allemand qui est aussi un scoreur très doué. Il faudra également compter sur des joueurs plus âgés et expérimentés comme Rudy Gobert, qui fera tout pour être champion du monde avec la France. La Coupe du monde commence vendredi avec Angola - Italie et Finlande - Australie à 10h (heure française), match qui opposera directement Lauri Markkanen et Josh Giddey.