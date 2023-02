Coupe du monde de basket: Wembanyama veut en être, les Bleus dans l'attente pour Embiid

Le prodige Victor Wembanyama et l'expérimenté Joel Embiid feront-ils partie du groupe français pour la Coupe du monde de basket, cet été ? Le premier a assuré vouloir y participer, le second se fait désirer.

Il n’avait jamais laissé imaginer l’inverse mais Victor Wembanyama veut jouer en équipe de France et disputer la Coupe du Monde qui aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

"Oui, pour moi c’est une étape. Je n’ai pas du tout envie de passer à côté de cet évènement, a confié le Français, international depuis novembre dernier. Ma volonté, c’est d’être en équipe de France cet été." Sa future franchise, lui qui sera probablement le numéro 1 de la prochaine draft, ne pourra pas s’opposer à sa volonté car il s’agit d’une date où les joueurs NBA sont libérés dans la limite d’un certain nombre de jours.

Dans l'expectative pour Joel Embiid

Joel Embiid, naturalisé français l'an dernier, a lui déclaré il y a un mois, à L’Equipe, qu’il ne prendrait de décision concernant sa nationalité sportive que cet été. Pour Boris Diaw, manager général de l’équipe de France masculine, "c’est une question de timing." "Et aujourd’hui, on ne sait pas encore s’il a choisi de jouer pour l’équipe de France", poursuit-il.

"Cela s’approche mais cela ne s’approche pas tant que ça. Ce n’est pas maintenant que l’on fait la sélection. On ne va pas attendre la veille du championnat mais il faudrait une réponse avant. On peut encore attendre mais c’est encore tôt", estime Diaw.

Thomas Heurtel toujours loin de la sélection

Enfin dernier dossier autour des Bleus: Thomas Heurtel. Le meneur n’est plus sélectionnable en raison de son choix de jouer au Zénith Saint-Pétersbourg pendant le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Une décision entérinée par le bureau fédéral mais un bureau qui pourrait aussi le réintégrer s’il revient en Europe et qu’il quitte la Russie.

Interrogé sur ce thème, Boris Diaw a préféré botter en touche: "La décision avait été prise par le bureau fédéral à la base, de sa non-sélection. Cela reviendra à repasser en une décision du Bureau Fédéral avant de le réintégrer."